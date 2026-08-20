Псковича задержали при попытке украсть алкоголь из магазина на улице Коммунальной

Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии пресекли хищение алкоголя в магазине в Пскове на улице Коммунальной вчера, 19 августа, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.

Около 23:00 на пульт централизованного наблюдения вневедомственной охраны управления Росгвардии по Псковской области поступил сигнал «Тревога» из магазина, расположенного на улице Коммунальной.

На место происшествия незамедлительно прибыла группа задержания вневедомственной охраны Росгвардии. Сотрудники задержали мужчину, подозреваемого в хищении товара из торгового зала. Им оказался житель Пскова, мужчина 1987 года рождения. По предварительной информации, он похитил спиртные напитки.

В настоящее время по данному факту проводится проверка.