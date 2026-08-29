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Двух нетрезвых водителей-рецидивистов задержали в Псковской области

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Двух водителей, которые находились за рулем в состоянии алкогольного опьянения и ранее уже привлекались к ответственности за аналогичные нарушения, выявили сотрудники Госавтоинспекции в Псковской области. Об этом сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

25 августа около 12:00 в деревне Волышово Порховского муниципального округа инспекторы ДПС остановили автомобиль Chery. За рулем находился 44-летний местный житель с признаками алкогольного опьянения.

Позднее, 27 августа в деревне Голубово Псковского муниципального округа сотрудники полиции остановили автомобиль Toyota. Им управлял пскович 1995 года рождения, который также находился в состоянии алкогольного опьянения.

Обе иномарки изъяты. Все обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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