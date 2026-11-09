Украинские БПЛА уничтожали над Псковской областью прошедшей ночью

Украинские беспилотники уничтожали над территорией Псковской области прошедшей ночью, с 8 на 9 ноября, сообщили в Минобороны.

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Всего в течение ночи, с 20:00 8 ноября до 8:00 9 ноября, дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 430 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

БПЛА также уничтожали над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Ленинградской, Липецкой, Орловской, Смоленской, Тамбовской, Тверской, Тульской областей, Московского региона и Республики Крым.