Фотофакт: Вандалы спилили макеты лосей на трассах Пскова

Вандалы спилили макеты лосей на Северном обходе Пскова и на автодороге Псков – Гдов – Сланцы, сообщили в канале «Псков за рулем» в мессенджере Мах.

Фотографии: «Псков за рулем» / Мах

Ранее на этих дорогах «Псковавтодором» были установлены макеты диких животных в качестве превентивной меры по снижению количества ДТП с участием диких животных.

Места установки были определены не произвольно, а на основе тщательного анализа статистики дорожно-транспортных происшествий на этих участках. Это профессиональный подход к обеспечению безопасности дорожного движения.

Отмечается, что вандалы спилили, разобрали и украли оба макета.