Муляжи лосей появились на Северном обходе Пскова

На Северном обходе Пскова появились полноразмерные макеты лосей, сообщили Псковской Ленте Новостей в министерстве транспорта и дорожного хозяйства Псковской области.
Фото: министерство транспорта и дорожного хозяйства Псковской области
«Встреча с настоящим лосем на трассе — это всегда серьезная опасность и для водителя, и для самого животного. Чтобы предотвратить такие ДТП, "Псковавтодор" установил эти фигуры именно в тех местах, где лес подходит близко к дороге и вероятность выхода зверей максимальна», - объяснили в министерстве транспорта и дорожного хозяйства.
Макеты отлично заметны, особенно в сумерках и ночью: они ярко отражают свет фар, мгновенно привлекая внимание водителя, заметили в министерстве и добавили: «Это четкий визуальный сигнал: "Сбавь скорость и будь предельно внимателен!"»
«Это только начало. "Псковавтодор" проанализировал очаги аварийности и продолжит устанавливать такие предупреждающие макеты и на других региональных дорогах области, где фиксируются частые выходы диких животных», - заключили в министерстве.