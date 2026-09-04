Муляжи лосей появились на Северном обходе Пскова

На Северном обходе Пскова появились полноразмерные макеты лосей, сообщили Псковской Ленте Новостей в министерстве транспорта и дорожного хозяйства Псковской области.

Фото: министерство транспорта и дорожного хозяйства Псковской области

«Встреча с настоящим лосем на трассе — это всегда серьезная опасность и для водителя, и для самого животного. Чтобы предотвратить такие ДТП, "Псковавтодор" установил эти фигуры именно в тех местах, где лес подходит близко к дороге и вероятность выхода зверей максимальна», - объяснили в министерстве транспорта и дорожного хозяйства.

Макеты отлично заметны, особенно в сумерках и ночью: они ярко отражают свет фар, мгновенно привлекая внимание водителя, заметили в министерстве и добавили: «Это четкий визуальный сигнал: "Сбавь скорость и будь предельно внимателен!"»