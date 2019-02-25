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В Удмуртии несовершеннолетним запретили посещать кальянные

Депутаты Госсовета Удмуртии на очередной сессии во вторник приняли изменения в региональное законодательство, установив запрет для несовершеннолетних посещать кальянные, сообщает агентство «Интерфакс-Поволжье» с заседания.

Как сообщила заместитель председателя Госсовета Удмуртии Надежда Михайлова, законопроект разработан по инициативе уполномоченного при главе республике по правам ребенка и по обращениям родителей ограничить курение кальяна среди несовершеннолетних.

«Предлагается дополнить этот перечень (мест, в которые нельзя пускать детей - ИФ), установив запрет на нахождение детей в кальянных, в местах, где оказываются услуги по приготовлению и обслуживанию кальянов с их последующим использованием, в местах, в которых допускается использование электронных систем доставки никотина», - сказала Н.Михайлова.

Она отметила, что популярность кальянов среди несовершеннолетних растет. «Вплоть до того, что уже целыми классами могут быть такие организованы посещения», - добавила зампред Госсовета Удмуртии.

Она подчеркнула, что курение кальянов несет риск возникновения заболеваний: «Несмотря на одноразовые нагубники, тем не менее я очень сомневаюсь, что кальянные трубки подвергаются какой-то дезинфекции, а следовательно, это риск возникновения начиная от банальной бактериальной инфекции и кончая гепатитом», - сказала Н.Михайлова.