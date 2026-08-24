Ученые рассказали о состоянии Солнца

Солнце растратило накопившуюся энергию, количество вспышек снизилось, а ближайшие 2-3 дня точно пойдут без геомагнитных возмущений, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.

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«За прошедшие выходные Солнце, судя по всему, полностью растеряло свой весьма неплохой вспышечный потенциал», - говорится в сообщении в Telegram-канале лаборатории.

Отмечается, что в субботу и воскресенье в сумме произошло только девять солнечных вспышек, хотя с четверга по пятницу их было более 30, пишет РИА Новости. Сейчас крупные группы пятен вышли в центр солнечного диска и могли бы оттуда наиболее эффективно воздействовать на Землю, но звезда осталась без энергии, рассказали ученые.