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Ученые рассказали о состоянии Солнца

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Солнце растратило накопившуюся энергию, количество вспышек снизилось, а ближайшие 2-3 дня точно пойдут без геомагнитных возмущений, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.

Изображение сгенерировано нейросетью

«За прошедшие выходные Солнце, судя по всему, полностью растеряло свой весьма неплохой вспышечный потенциал», - говорится в сообщении в Telegram-канале лаборатории.

Отмечается, что в субботу и воскресенье в сумме произошло только девять солнечных вспышек, хотя с четверга по пятницу их было более 30, пишет РИА Новости. Сейчас крупные группы пятен вышли в центр солнечного диска и могли бы оттуда наиболее эффективно воздействовать на Землю, но звезда осталась без энергии, рассказали ученые.

«Тем не менее энергия — это дело такое: сейчас ее нет, а через некоторое время снова есть. Поэтому вспышечные риски на всякий случай основными мировыми агентствами на сегодня повышены, причем заметно — в некоторых случаях до 50 % на вероятность сильных вспышек и до 10–15 % на вероятность вспышек высшего балла X», - добавили в лаборатории.
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