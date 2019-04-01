В России и мире

В России появятся генетические паспорта

Россиянам могут начать выдавать генетические паспорта. Об этом сообщает ​«Лента.ру» со ссылкой на РБК и указ президента России Владимира Путина ​«Об основах государственной политики Российской Федерации в области обеспечения химической и биологической безопасности» до 2025 года.

В документе сказано, что внедрение генетических паспортов должно помочь защитить россиян от биологических и химических угроз посредством сбора данных «о персональном геноме человека и формировании генетического профиля населения». Исходя из указа, в России будет создан национальный банк сывороток крови для мониторинга инфекционных заболеваний.

По словам директора медико-генетического центра Genotek Валерия Ильинского, генетические паспорта могут быть двух видов. Первый - судебно-медицинский паспорт с набором генетических маркеров, которые позволяют установить личность человека. Второй - более «подробный» документ с возможными рисками для здоровья человека и особенностями его организма.

По словам медика, оформление простого генетического паспорта будет стоить россиянам около 5-6 тысяч рублей и будет осуществляться через взятие у человека образца слюны. Более подробные паспорта по нынешним ценам могут обойтись жителям страны в 20 тысяч рублей и потребуют комплексных анализов.

В самом документе понятие «генетическая паспортизация» не поясняется.

По мнению старшего вице-президента фонда «Сколково» Кирилла Каема, такие паспорта позволят «проводить предиктивную диагностику генетических и онкологических заболеваний», а также «отслеживать предрасположенность и к другим патологиям». Иными словами, с появлением генетических паспортов медицина станет более персонифицированной, что должно помочь лучше лечить болезни. По мнению эксперта, генетическая паспортизация начнется с отдельных этносов или пациентов с определенными заболеваниями.