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Любви нет - в День всех влюбленных заявил Жириновский

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский в День всех влюбленных обсудил с молодежью причины конфликтов в семье и заявил, что любви нет.

Как пишет РИА «Новости», 14 февраля Жириновский встретился с молодежью и прочитал им лекцию о любви. «Почему все песни про любовь? "Остановите музыку, с другим танцует девушка моя". А? Потому что нет любви. Вот поэтому все поют эти песни. Переживают. Праздник. Любви нет, а праздник есть», - сказал Жириновский.

Он также затронул тему первых ссор молодоженов и предложил присутствующим на встрече вместе разобраться в их причинах. «Почему называет медовый месяц? Все хорошо один месяц», - сказал лидер ЛДПР. «Первый конфликт - деньги. Тогда вы берите часть расходов по путешествию свадебному... С этого начинается: "А кто будет платить?" Это проблема. И сразу эта легкая трещина», - добавил Жириновский.

В качестве еще одного примера политик привел проблему, возникающую, если у одного из супругов есть домашнее животное, которое партнер не принимает. «Если есть собака, что делать?», - спросил Жириновский у участников круглого стола.

«Принимать своего мужчину с собакой. Любить собаку тоже», - ответила одна из присутствующих. Среди вариантов ответов также прозвучал «не встречаться с тем, у кого есть собака». Еще одну проблему, которую поднял Жириновский - это ревность и побои в семье. В ходе дискуссии политик озвучил и свою позицию на этот счет. Он считает, что сразу разводиться - это поспешное решение, супругам сначала необходимо разъехаться.

«Надо перейти к другому проживанию, несовместному. Надо в разных квартирах пожить. Сразу все наладится. И собака не мешает, и цвет обоев. То есть надо не трехкомнатную квартиру покупать, а двух-, и рядом на этой клетке однокомнатную», - пояснил Жириновский.