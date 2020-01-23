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Власти Египта отказываются признавать крушение лайнера А321 терактом, а его жертв до сих пор считают неустановленными

Апелляционный суд Каира не стал рассматривать иски семей россиян, погибших при катастрофе самолета А321 «Когалымавиа» осенью 2015 года в Египте, поскольку счел личности жертв неустановленными, при этом власти страны до сих пор не признали, что это был теракт, сообщает в среду газета «Коммерсант».

«Апелляционный суд Каира вынес неоднозначное решение по иску семей россиян, погибших при катастрофе самолета А321 "Когалымавиа" осенью 2015 года. Подтвердив египетскую юрисдикцию для рассмотрения исков о возможных компенсациях, которые могут быть в десятки раз больше, чем в России, суд не стал рассматривать конкретные иски, посчитав, что личности погибших до сих пор не установлены», - говорится в публикации.

Одновременно суд отклонил претензии к правительству Египта, по халатности членов которого, как считают заявители, террористами был взорван лайнер А321. Само крушение представители Египта до сих пор считают лишь аварией, а ее расследование продолжается, отмечает издание.

Между тем в России все погибшие не только установлены (в том числе и с помощью экспертизы ДНК), но и уже давно похоронены. Следственный комитет РФ однозначно назвал происшедшее над Синайским полуостровом терактом, возбудив уголовное дело по соответствующей ст.205 Уголовного кодекса РФ.

Адвокат Михаил Загайнов пояснил изданию, что в ближайшее время будут поданы кассационные жалобы в Верховный суд Египта на решения о якобы неустановленных личностях погибших и их родственных связей.

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Как сообщалось, самолет A321 российской компании «Когалымавиа» потерпел катастрофу в небе над Синайским полуостровом 31 октября 2015 года в результате теракта. На его борту находились 217 пассажиров и семь членов экипажа. Среди них 9 жителей Псковской области. Все они погибли.