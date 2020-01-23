Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Мужской концерт для женщин
Подарки Для настоящих мужчин
Дело Гавунаса
Легендарный БГ в Пскове!
Яркий детский праздник в Kids Mall
Гонки по вертикали
Бесплатные советы юристов псковичам
Телефон прямого эфира 56-73-72
 
 
 
ещё В России и мире 23.01.2020 14:492 Герман Греф заявил о возможном уходе из Сбербанка 04.03.2020 09:080 Лера Кудрявцева оскорблена назначением Ольги Бузовой на пост ведущей премии «МУЗ-ТВ» 04.03.2020 08:590 Власти Египта отказываются признавать крушение лайнера А321 терактом, а его жертв до сих пор считают неустановленными 03.03.2020 20:070 Первоклассники получили ожоги глаз из-за забывчивости учительницы 03.03.2020 15:195 В столице 8 марта общественный транспорт сделают бесплатным для женщин 03.03.2020 12:564 Жириновский предложил ввести смертную казнь за фейки о коронавирусе
 
 
 
Самое популярное 01.03.2020 11:0116 Тарифы на электроэнергию будут считать по-новому 01.03.2020 15:3118 Владимир Путин провел смотр полка 76-й воздушно-десантной дивизии. ФОТО 01.03.2020 13:573 Президент Владимир Путин возложил цветы к памятнику героям-десантникам 6-й роты в Черехе 02.03.2020 08:140 Объявлено о новых правилах оформления ОСАГО уже с 8 марта 29.02.2020 16:0214 1 марта президент России совершит рабочую поездку в Псковскую область
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
В России и мире

Власти Египта отказываются признавать крушение лайнера А321 терактом, а его жертв до сих пор считают неустановленными

04.03.2020 08:59|ПсковКомментариев: 0

Апелляционный суд Каира не стал рассматривать иски семей россиян, погибших при катастрофе самолета А321 «Когалымавиа» осенью 2015 года в Египте, поскольку счел личности жертв неустановленными, при этом власти страны до сих пор не признали, что это был теракт, сообщает в среду газета «Коммерсант».

«Апелляционный суд Каира вынес неоднозначное решение по иску семей россиян, погибших при катастрофе самолета А321 "Когалымавиа" осенью 2015 года. Подтвердив египетскую юрисдикцию для рассмотрения исков о возможных компенсациях, которые могут быть в десятки раз больше, чем в России, суд не стал рассматривать конкретные иски, посчитав, что личности погибших до сих пор не установлены», - говорится в публикации.

Одновременно суд отклонил претензии к правительству Египта, по халатности членов которого, как считают заявители, террористами был взорван лайнер А321. Само крушение представители Египта до сих пор считают лишь аварией, а ее расследование продолжается, отмечает издание.

Между тем в России все погибшие не только установлены (в том числе и с помощью экспертизы ДНК), но и уже давно похоронены. Следственный комитет РФ однозначно назвал происшедшее над Синайским полуостровом терактом, возбудив уголовное дело по соответствующей ст.205 Уголовного кодекса РФ.

Адвокат Михаил Загайнов пояснил изданию, что в ближайшее время будут поданы кассационные жалобы в Верховный суд Египта на решения о якобы неустановленных личностях погибших и их родственных связей.

Как сообщалось, самолет A321 российской компании «Когалымавиа» потерпел катастрофу в небе над Синайским полуостровом 31 октября 2015 года в результате теракта. На его борту находились 217 пассажиров и семь членов экипажа. Среди них 9 жителей Псковской области. Все они погибли.

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
По вашему мнению, следует ли изменить внешний вид Зеленого театра в Пскове в процессе реконструкции?
В опросе приняло участие 184 человека
Сюжет: В Египте разбился российский самолет с заместителем главы Пскова на борту Власти Египта отказываются признавать крушение лайнера А321 терактом, а его жертв до сих пор считают неустановленными Минтранс не намерен отменять запрет на авиарейсы в Египет как минимум до апреля В России вспоминают жертв трагедии над Синаем Переговоры о возобновлении авиасообщения России и Египта запланированы на конец весны - начало лета Египет выразил готовность подписать с Россией протокол по авиабезопаности Авиасообщение между Россией и Египтом до конца 2017 года не возобновится Озвучена версия о причинах нежелания Египта признать теракт причиной крушения A321 Россия надеется, что виновные в авиакатастрофе над Синаем будут наказаны - Матвиенко План по обеспечению безопасности в египетских аэропортах выполнен более чем на 90% Правительство России одобрило протокол о сотрудничестве с Египтом в сфере авиабезопасности Источник сообщил о возобновлении авиаперелетов из России в Египет в начале 2017 года Неопознанные останки жертв авиакатастрофы над Синаем захоронят на Серафимовском кладбище Петербурга При расследовании гибели А-321 над Египтом установлен факт взрывной декомпрессии во время полета - МАК Подсветку Дворцовой площади отключат в память о погибших в авиакатастрофе над Синаем Год назад произошла авиакатастрофа над Синаем, в которой погибли псковичи Память трагически погибших на борту лайнера Airbus-321 почтут трехдневной акцией у стен Псковского Кремля Авиасообщение между Египтом и Россией может быть возобновлено уже в октябре СКР установил место взрыва на борту разбившегося в Египте лайнера A321 Россия рассчитывает на восстановление авиасообщения с Египтом до конца года Египет заявил об убийстве предполагаемого организатора теракта на борту российского самолета Министр авиации Египта вылетел в Россию обсудить восстановление сообщения - СМИ Россия направила Египту замечания по итогам проверки аэропортов ФНС просит признать банкротом компанию «Когалымавиа», самолет которой разбился над Синаем Египет причислил себя к жертвам авиакатастрофы А321 над Синаем Петербуржцы вспоминают жертв авиакатастрофы над Синаем, запуская в небо бумажных журавлей Египет признал крушение российского A321 делом рук террористов Родственники погибших в египетской авиакатастрофе подозревают местную полицию в мародерстве Следствие по делу о крушении самолета А321 в Египте продлили до 30 апреля Израиль готов помочь России выяснить, кто сбил российский А-321 над Египтом - посол В деле о теракте на борту A321 нашли «турецкий след» EgyptAir опровергло причастность своих сотрудников к подрыву российского самолета А321 СМИ: В причастности к теракту на лайнере A321 подозревают четырех человек Спецслужбы установили личность пронесшего бомбу на борт A321 — СМИ Спикер Госдумы Нарышкин едет в Египет восстанавливать связи после крушения A321 Родственники жертв авиакатастрофы в Египте обжаловали отказ признать незаконными действия Бастрыкина Суд отклонил жалобу родственников погибших в авиакатастрофе над Египтом на бездействие Бастрыкина Родственники жертв авиакатастрофы над Синаем подают иск на владельца лайнера А321 ФСБ установила структуры, причастные к крушению A321 на Синайском полуострове Египет отказался признать терактом катастрофу А321 Власти Псковской области выплатили компенсации всем семьям погибших в авиакатастрофе псковичей Трех жертв авиакатастрофы в Египте перезахоронят из-за ошибки при опознании Следственный комитет России не получал каких-либо официальных жалоб от родственников пассажиров, погибших в результате авиакатастрофы над Египтом Жертв взрыва А321 опознали бы быстрее, если бы все россияне были дактилоскопированы, заявили в СК Родственники погибших в крушении А321 в Египте пожаловались в суд на Бастрыкина В Пскове простились с тремя жертвами авиакатастрофы в Египте Похороны псковичек Ирины Пикалевой и Екатерины Мурашовой, погибших в авиакатастрофе 31 октября, состоятся 8 декабря В пятницу родственникам начнут выдавать тела погибших в авиакатастрофе псковичек Тела трех псковичек, погибших в египетской авиакатастрофе, опознаны по ДНК 76% жителей России поддерживают запрет на авиаперелеты в Египет — ВЦИОМ Акт проверки «Когалымавиа», самолет которой разбился в Египте, будет подготовлен 30 ноября Пассажиров из Ленобласти проверяют на причастность к взрыву в самолете А321 Банка, использованная для создания взорванной на борту самолета А321 бомбы, продается только в Египте - источник Власти Египта пригласили семьи жертв крушения российского самолета А321 на поминальную службу Премьер-министр не исключает, что кроме Египта закроют и другие маршруты авиаперелетов из России Боевики опубликовали фото якобы использованной на А321 бомбы Бомбу на авиалайнере А-321 заложили под пассажирское сиденье — СМИ Часть родственников псковичей, погибших в авиакатастрофе А-321, получили компенсации из областного бюджета Двух сотрудников аэропорта задержали в Шарм-эль-Шейхе по делу о крушении А321 За головы террористов, подорвавших самолет А321, объявлена награда в 50 млн долларов Власти подтвердили теракт на борту А321 Путин заявил о скором завершении расследования дела о крушении A321 в Египте На разбившемся в Египте лайнере могла находиться бомба с таймером Американские СМИ: Бомбу в Airbus-321 могли заложить близ линии подачи топлива 43% россиян назвали причиной крушения А321 теракт - ВЦИОМ В соцсетях начали продавать шапки с «главным пассажиром» Airbus A321 До 5 документов придется представить родственникам погибших при крушении самолета в Египте для получения выплат из бюджета Псковской области Информация о нахождении на практике в Египте псковских студентов не подтвердилась Крайние вылеты псковичей из Египта намечены на 18 ноября Уроженца Псковской области Алексея Тихомирова, погибшего при крушении авиалайнера А321, похоронят в Петербурге После авиакатастрофы в Египте на 10 - 20% выросло число броней на российских курортах Названо имя возможного организатора взрыва на борту A321 Болельщики проведут начало матча «Локомотив» - «Зенит» в тишине в память о погибших в авиакатастрофе Порядка 80 жителей Псковской области сейчас находятся в Египте Эксперты не обнаружили данных об отказе оборудования A321 перед катастрофой Из Египта в Петербург летит четвертый спецрейс МЧС с останками погибших при крушении российского лайнера А321 Ростуризм насчитал 80 тысяч российских туристов в Египте С Еленой Мельниковой и Александром Копыловым простились в Пскове В Пскове простились с Алисой Витальевой, трагически погибшей в авиакатастрофе в Египте Россияне смогут отложить купленные туры в Египет до возобновления полетов СМИ: Россия попросила ФБР о помощи в расследовании авиакатастрофы «Коммерсантъ» узнал о гибели части пассажиров разбившегося Airbus от взрыва На сотрудников Charlie Hebdo в России могут возбудить уголовное дело Во Внуково произошла давка из-за отмены рейсов в Египет Россияне полетят из Египта в РФ только с ручной кладью France 2 рассказал о звуке взрыва на записи с черного ящика А321 Главред Charlie Hebdo: для журнала не существует понятия «кощунство» Кремль отказался связывать запрет на полеты в Египет с версией о теракте на A321 «Акценты» Донецкого: «Ответка» за Сирию, Турчак`s Speech и Невероятный Пу В день траура 7 ноября псковичи простятся с тремя земляками Путин поручил прекратить полеты из России в Египет В Петербурге объявлен сбор средств на увековечивание памяти погибших в авиакатастрофе в Египте Ингосстрах в ускоренном и упрощенном порядке выплачивает семьям погибших в авиакатастрофе в Египте авансовые платежи Виктор Дуля воспринял трагедию, произошедшую в небе над Египтом, как личную В Петербурге приземлился третий борт МЧС с останками жертв крушения А321 Валерий Лесников о катастрофе в небе над Египтом: Разменивать трагедию на политические лозунги нельзя Директор 23-й школы вспоминает Александра Копылова как скромного и отзывчивого человека «Подонками от бизнеса» назвал редакторов Charlie Hebdo, опубликовавших карикатуры на разбившийся российский самолет А321, Валерий Лесников Все депутаты Псковской гордумы принимают похороны своих коллег, погибших в небе над Египтом, близко к сердцу На следующей неделе начнется выплата региональной материальной помощи семьям погибших в авиакатастрофе в Египте псковичей Минздрав зафиксировал 691 обращение за медпомощью родственников погибших в Египте Charlie Hebdo опубликовал две карикатуры на разбившийся российский самолет А321 Черные ящики не помогли установить причину крушения А321 Конгрессмен из США считает наиболее вероятной причиной крушения российского самолета в Египте взрыв бомбы ИГ Епископ Сергий вместе с жителями Псковской области скорбит по погибшим в авиакатастрофе в Египте Похороны Александра Копылова и Елены Мельниковой пройдут в Пскове 7 ноября 6 и 7 ноября в Псковской области объявлены днями траура в память о погибших в авиакатастрофе псковичах Неопознанные останки жертв авиакатастрофы могут быть захоронены под общим мемориалом Каждый из 217 пассажиров разбившегося А321 был застрахован на 22 млн рублей Трое родственников жертв катастрофы А321 госпитализированы - Минздрав Тела еще двух псковичей, погибших в авиакатастрофе А321, направлены в Псков Сегодня в Пустошкинском районе попрощаются с Екатериной Кожемяковой, погибшей в авиакатастрофе Экспертиза останков жертв катастрофы на Синае может занять несколько месяцев Опознаны тела 53 погибших в авиакатастрофе А321 Тела двух псковичек, погибших при крушении самолета в Египте, доставлены в Псков Причиной падения российсого самолета А321 стал взрыв в двигателе, выяснила следственная комиссия Опознано тело руководителя кадровой службы Псковской городской Думы Елены Мельниковой За телами двоих псковичек, погибших в авиакатастрофе, в Петербург направлен автомобиль Опознаны четверо псковичей, погибших в авиакатастрофе A321 Власти Египта назвали основную версию падения российского самолета В Петербурге опознано тело еще одной псковички, погибшей в авиакатастрофе над Синаем Минздрав провел судмедэкспертизу всех тел погибших в авиакатастрофе в Египте, доставленных в Санкт-Петербург Митрополит Евсевий призвал духовенство Псковской епархии оказать необходимую пастырскую помощь страждущим в связи с трагедией в Египте Час памяти погибших в авиакатастрофе в Египте пройдет в Исаакиевском соборе в Петербурге 8 ноября Городские власти почтили память псковичей, погибших в авиакатастрофе в Египте За 4 минуты до исчезновения самолета с радаров ситуация оставалась штатной, а после слышны «нехарактерные звуки» - детали расшифровки «черного ящика» Airbus A321 Авиакатастрофа А321: Рыба гниет с головы Псков возьмет на себя организацию похорон погибших в авиакатастрофе в Египте С минуты молчания в память о погибших в авиакатастрофе псковичах началось совещание у главы города Определены способы транспортировки тел погибших в авиакатастрофе A321 в Псков «Ночь искусств» в Псковском музее-заповеднике отменяется в связи с трауром по погибшим в авиакатастрофе в Египте Мы скорбим обо всех пассажирах авиалайнера, которые никогда не вернутся домой - Виктор Почернин Тела 127 погибших в авиакатастрофе в Египте доставлен в петербургский морг, девять из них опознаны Историю любви Александра Копылова и Елены Мельниковой вспомнили в программе «Прямой эфир». ВИДЕО Второй борт с телами погибших в авиакатастрофе A321 прибыл в Пулково В Петербурге опознано тело заместителя главы Пскова Александра Копылова, погибшего в авиакатастрофе в Египте В Кремле заявили о неозвученных в СМИ сценариях катастрофы самолета Airbus-321 Эту утрату не передать словами - жители Пскова вспоминают трагически погибших Александра Копылова и Елену Мельникову Опознаны первые жертвы крушения самолета в Египте 3 ноября в Псковской области объявлен днем траура в память о погибших в авиакатастрофе Спасатели нашли на месте крушения авиалайнера в Египте новые тела погибших Расшифровка речевых самописцев самолета А321 будет проводиться в Египте Эстонцы несут цветы и игрушки к посольству России В адрес главы Пскова поступают соболезнования в связи с авиакатастрофой в Египте Эксклюзивное расследование РЕН ТВ: Что случилось с самолетом в Египте? «Псковские тепловые сети» соболезнуют родным погибших в авиакатастрофе псковичей По решению Андрея Турчака семьи погибших в авиакатастрофе псковичей получат по 500 тысяч рублей Николай Цветков выразил соболезнования родным и близким погибших в авиакатастрофе псковичей Затраты на захоронение тел погибших в авиакатастрофе в Египте будут возмещены - МЧС России Сотрудники администрации Псковской области почтили память коллег, трагически погибших в авиакатастрофе Псковский военный летчик назвал возможные причины авиакатастрофы в Египте Псков скорбит по погибшим в авиакатастрофе над Египтом. ФОТО Псковский летчик не исключает, что авиакатастрофа могла произойти как из-за теракта, так и по ошибке пилота Валерий Лесников о трагической гибели Александра Копылова: Наш боец вышел из строя Депутаты Псковской городской Думы примут участие в программе «Прямой эфир» на телеканале «Россия 1» Следователи призывают прийти к ним родственников погибших при крушении самолета в Египте Юрий Сорокин об авиакатастрофе: Эта утрата будет невосполнимой для нас Коллеги чтят память заместителя главы Пскова Александра Копылова и руководителя кадровой службы ПГД Елены Мельниковой Рано утром в Петербург отправился автобус с родственниками погибших в авиакатастрофе в Египте псковичей Обнаружено тело «главной пассажирки» разбившегося над Египтом самолета Дарины Второй борт МЧС с телами жертв авиакатастрофы А321 отправится из Каира в районе девяти часов вечера Первый самолет с телами погибших в авиакатастрофе в Египте приземлился в Петербурге Поисковые работы на месте крушения авиалайнера А321 будут идти круглосуточно Психологи МЧС готовят семьи погибших пассажиров самолета к проведению процедуры опознания Проведены все необходимые подготовительные мероприятия к процедуре опознания тел погибших в авиакатастрофе Медицинскую помощь получили 200 родственников погибших в авиакатастрофе в Египте Регионы окажут материальную помощь родственникам погибших при крушении самолета Опубликованы окончательные данные о погибших при крушении самолета жителях Псковской области Траур в Петербурге в связи с катастрофой продлен на 2 и 3 ноября Психологи МЧС России продолжают оказывать помощь родственникам пострадавших в авиакатастрофе Родственники пяти погибших псковичей в Египте сдали биологические материалы днк Псковская писательская организация выразила соболезнования родным и близким псковичей, погибших в авиакатастрофе в Египте МЧС РФ доставит в Петербург тела погибших в Египте к утру 2 ноября Спасатели МЧС России отправились на место крушения А-321 Президент Украины выразил соболезнования семьям погибших при крушении самолета Airbus А-321 Российский Google убрал дудл Хеллоуина и повесил черную ленту в знак траура по жертвам авиакатастрофы в Египте Жители Киева несут цветы к посольству России в память о погибших при крушении лайнера С 1 ноября Росавиация начнет внеплановую проверку авиакомпании «Когалымавиа» В Сети появился снимок обломка российского лайнера, рухнувшего в Египте Список погибших в авиакатастрофе в Египте псковичей пополнил уроженец Красногородска Депутат призывает россиян в связи с трагедией в Египте не отмечать Хеллоуин Иван Цецерский выразил соболезнования родным и близким погибших в авиакатастрофе в Египте псковичей Вера Емельянова о трагедии в Египте: Общее горе всех связало В администрации Псковской области открыт телефон «горячей линии» для родственников жертв авиакатастрофы в Египте В Псковской области будет объявлен дополнительный день траура по погибшим в Египте 1 ноября в России объявлен днем траура по погибшим в авиакатастрофе в Египте Российские каналы меняют сетку вещания в связи с крушением лайнера в Египте Для родственников и близких пассажиров разбившегося в Египте самолета открыты сразу несколько телефонов «горячей линии» Андрей Турчак пообещал оказать всю необходимую помощь семьям погибших в авиакатастрофе в Египте псковичей Наталия Соколова призывает всех неравнодушных прийти завтра на утреннюю службу в храм и помолиться за погибших в Египте Автобус с родственниками пассажиров рухнувшего в Египте самолета отправился из Пскова в Петербург Отпуск в Египте был подарком для жены Александра Копылова на ее день рождения Псковские либерал-демократы выражают соболезнования родным погибших в крушении российского авиалайнера МЧС: Восемь псковичей значатся в списке пассажиров разбившегося в Египте самолета Уже сегодня родственники разбившихся в авиакатастрофе смогут вылететь в Египет МЧС опубликовало список пассажиров разбившегося в Египте самолета Эксперт: Не стоит исключать версию, согласно которой российский самолет над Египтом был сбит На борту разбившегося в Египте самолета могли находиться еще четыре псковича В Псковской области работает телефон «горячей линии» в связи с трагедией в Египте Глава Пскова надеется, что его заместитель, который числится в списке пассажиров самолета, упавшего в Египте, жив Путин объявил траур по погибшим в авиакатастрофе в Египте Российское посольство не располагает данными о выживших в авиакатастрофе в Египте Пункт медицинской и психологической помощи развернут в Пулково Андрей Турчак выразил соболезнования в связи с трагической гибелью Александра Копылова На борту разбившегося в Египте российского лайнера находился заместитель главы Пскова Александр Копылов Спасатели: При крушении в Египте российского самолета могут быть выжившие МЧС России открыло «горячую линию» для родственников пассажиров потерпевшего крушение в Египте самолета Опубликован список пассажиров разбившегося в Египте российского лайнера На борту упавшего в Египте российского лайнера могли находиться псковичи Упавший в Египте российский лайнер полностью разрушен, все пассажиры, предположительно, погибли Российский лайнер, летевший в Петербург, потерпел крушение в Египте
04.03.2020, 10:150 «Поэт и правдоруб» Николай Рассадин: Татуированная Россия 04.03.2020, 10:100 Роспотребнадзор: Что делать, если цена на ценнике не соответствует цене на кассе 04.03.2020, 10:010 Путин: Ситуация в экономике России не идеальна, но стабильность создает базу для развития 04.03.2020, 10:000 Альфа-Банк поможет восстановить Залитский дом культуры
04.03.2020, 09:520 2 тонны свежей клюквы не пропустили через границу в Невельском районе 04.03.2020, 09:400 Опубликован график работы Кадастровой палаты по Псковской области в праздничные дни 04.03.2020, 09:380 Кандидата для назначения на пост бизнес-омбудсмена в Псковской области выберут 10 марта 04.03.2020, 09:300 Главврач Псковской межрайонной больницы оштрафован за нарушение сроков оплаты по госконтракту
04.03.2020, 09:200 Жительница Красногородского района предстанет перед судом за кражу денег у знакомой 04.03.2020, 09:160 Туроператоры: Есть случаи отказов псковичей от путевок из-за коронавируса 04.03.2020, 09:080 Лера Кудрявцева оскорблена назначением Ольги Бузовой на пост ведущей премии «МУЗ-ТВ» 04.03.2020, 08:590 Власти Египта отказываются признавать крушение лайнера А321 терактом, а его жертв до сих пор считают неустановленными
04.03.2020, 08:550 Псковский аэропорт теперь может принимать гражданские самолеты в круглосуточном режиме 04.03.2020, 08:540 Названа наименее подверженная заражению коронавирусом категория людей 04.03.2020, 08:432 Германия передаст России данные о военнопленных СССР 04.03.2020, 08:300 В Госдуме хотят ограничить продажу алкоголя в жилых домах
04.03.2020, 08:232 Новый круглосуточный канал «Запад 24» начал свое вещание в Псковской области 04.03.2020, 08:100 Добровольный призыв в армию чаще всего поддерживает молодежь 04.03.2020, 08:010 Аптеки предупредили о подорожании лекарств на 5–15% из-за нового закона 04.03.2020, 07:302 Издатель рассказала о сроках публикации обновленной Конституции
04.03.2020, 07:220 Снижение ключевой ставки из-за коронавируса предсказали эксперты 04.03.2020, 07:140 Автомобили в России будут оповещать водителя о нарушениях правил 03.03.2020, 22:540 До конца мая будут закрыты для посещения Поганкины палаты, Дом Ксендза и здание школы имени Фан-дер-Флита 03.03.2020, 22:270 После ареста автомобиля директор великолукской организации возместил долг по иску о защите прав потребителя
03.03.2020, 22:111 Две псковские компании нарушали закон о защите персональных данных 03.03.2020, 21:540 У двух россиян в ОАЭ выявили коронавирус 03.03.2020, 21:533 Расставание с сожительницей толкнуло псковича на преступление 03.03.2020, 21:342 Музей, посвященный «Ледовому побоищу», планируют открыть в Псковской области в 2021 году
03.03.2020, 21:177 Комитет Госдумы поддержал поправку к Конституции с упоминанием Бога 03.03.2020, 21:156 Михаил Ведерников рассказал, что нужно для рывка в газификации Псковской области с 51% до 70% 03.03.2020, 21:080 В псковских УК осужденные отбывали наказание не на общественно полезных работах 03.03.2020, 21:040 За февраль в Пскове произошло 17 пожаров
03.03.2020, 20:521 Интерактив: О том, чем могут обернуться благие намерения 03.03.2020, 20:290 Ежегодно актуализировать состав конкурсной комиссии по фермерским грантам предложил Михаил Ведерников 03.03.2020, 20:286 На этой неделе в Пскове начнут устанавливать новые сетчатые контейнеры для раздельного сбора мусора 03.03.2020, 20:070 Первоклассники получили ожоги глаз из-за забывчивости учительницы
03.03.2020, 20:011 Члены псковского жилищно-строительного кооператива рискуют остаться без жилья и без взносов 03.03.2020, 19:510 Следователи из Саратова предлагают снять фильм о воинах, освобождавших пушкинское Михайловское 03.03.2020, 19:400 Михаил Ведерников: В Псковской области нужно развивать сельхозкооперацию 03.03.2020, 19:340 Госдума вводит электронное обжалование штрафов за нарушения, зафиксированные камерами
03.03.2020, 19:273 Михаил Ведерников рассказал, какую IT-систему задумал запустить в своем кабинете 03.03.2020, 19:220 В Пскове прошло первое заседание регионального оргкомитета «Наша Победа» 03.03.2020, 19:160 Резиденты «Электрополиса» смогут получить налоговые льготы, если экономически их обоснуют 03.03.2020, 19:130 Более 6 км дороги Рубцово - Амосово приведут в порядок в Палкинском районе
03.03.2020, 19:010 Создатель Ольгинской гимназии в Пскове попросила губернатора содействия в приобретении нового здания 03.03.2020, 19:000 Верховный суд разъяснил, чем угон автомобиля отличается от кражи 03.03.2020, 18:581 Михаил Ведерников призвал псковских предпринимателей помочь улучшить реализацию нацпроекта по поддержке МСП 03.03.2020, 18:550 7 правил безопасности во время онлайн-общения
03.03.2020, 18:450 Региональным Росреестром в 2019 году было предоставлено более 270 тысяч услуг по кадастровому учету и регистрации прав 03.03.2020, 18:310 Пострадавшим при борьбе с терроризмом военнослужащим предложили выплачивать пособие 03.03.2020, 18:200 Итогом реализации нацпроекта по поддержке МСП в Псковской области должны стать 90 тысяч трудоустроенных в малом и среднем бизнесе 03.03.2020, 18:144 Букеты к 8 Марта подорожают на 10-15%
03.03.2020, 18:096 Псковская область вошла в число регионов с самыми низкими оценками работы общественного транспорта жителями 03.03.2020, 18:010 Завтра в Псковской области ожидается облачная погода с дождем 03.03.2020, 17:5610 Глава Пскова: Информация о падении снега с крыши гордумы преувеличена автором. ВИДЕО 03.03.2020, 17:440 Вернувшиеся из стран с COVID-19 россияне должны сообщить о себе на «горячую линию»
03.03.2020, 17:350 Крышу многоквартирного дома отремонтировали в Пустошке 03.03.2020, 17:281 В ЛДПР предложили запретить экспорт хвойной древесины 03.03.2020, 17:240 Память четырех бойцов 6-й роты увековечили в Псковской области 03.03.2020, 17:220 Сценический мальчишник состоится в ТРК «Акваполис»
03.03.2020, 17:100 Псковских старшеклассников приглашают принять участие во Всероссийской олимпиаде школьников ПАО «Россети» 03.03.2020, 16:590 5 марта в Великих Луках состоится весенний праздник для профсоюзных активистов 03.03.2020, 16:520 Избран председатель Молодежного парламента при Псковском областном Собрании 03.03.2020, 16:410 В Пскове в выручке торговой организации обнаружена фальшивая купюра
03.03.2020, 16:3841 Заседание по иску Игоря Батова против строительства завода «Титан-Полимер» снова отложено 03.03.2020, 16:360 Серия открытых уроков по робототехнике началась в Палкинском районе 03.03.2020, 16:321 РПЦ не советует заболевшим простудой ходить в храм 03.03.2020, 16:305 Псковские свиные субпродукты поставляются в Гонконг, а свинина - в Венесуэлу
03.03.2020, 16:202 Более 80 тысяч рублей лишилась великолучанка после разговора с сотрудником службы безопасности одного из банков 03.03.2020, 16:191 Совокупный долг отходопроизводителей перед псковским регоператором ТКО составляет около 165 млн рублей 03.03.2020, 16:190 Мошенники активно атакуют не только банковские карты, но и скидочные 03.03.2020, 16:080 «Эхономика» с Сергеем Пайстом. ВИДЕО
03.03.2020, 15:580 Спектакли «Золотой маски» покажут в кинотеатрах Пскова 03.03.2020, 15:360 Движение затруднено на Ольгинском мосту из-за ДТП 03.03.2020, 15:352 Конкурсного управляющего Псковского электротехнического завода через суд требуют оплатить многомиллионные убытки 03.03.2020, 15:253 Охват жителей Псковской области услугами регоператора ТКО к лету планируется увеличить до 600 тысяч
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2020

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.В. Кулешова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.