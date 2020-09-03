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Бессменный руководитель ФАС Игорь Артемьев намерен уйти в отставку

Глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорь Артемьев намерен в скором времени покинуть свой пост. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники в правительстве и центральном аппарате ФАС.

Об отставке Артемьева уже сообщили коллективу службы. В качестве вероятных преемников руководителя ФАС источники издания называют вице-губернатора Санкт-Петербурга Максима Шаскольского и главу управления ФАС по Петербургу Вадима Владимирова.

По информации «Открытых медиа», Игорь Артемьев перейдет на другую «статусную должность», но какую именно, пока не уточняется.

Отметим, что Игорь Артемьев возглавлял антимонопольное ведомство с момента его создания в 2004 году (после упразднения антимонопольного комитета). Артемьев входит в федеральный политкомитет партии «Яблоко» и является единственным представителем непарламентской оппозиции в высших органах власти.

За время его пребывания на посту было сформировано правовое поле деятельности ФАС, принято 4 антимонопольных пакета законов и подготовлен пятый.