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В Мурманск прибыл первый контейнеровоз из Китая

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Первый контейнеровоз из Китая компании NewNew Shipping Line прибыл в порт Мурманска. Он прошел по Северному морскому пути и доставил комплектующие для автомобилей, сообщил губернатор Мурманской области Андрей Чибис в Telegram-канале.

Фото: Андрей Чибис / Telegram-канал

Андрей Чибис отметил, что 500 контейнеров и проводка через Северный морской путь — это то, о чем чуть меньше года назад было подписано соглашение с NewNew Shipping Line. «Раскатываем Севморпуть и развиваем Мурманск как транспортный хаб», — написал он.

Как отметили в пресс-службе Мурманского морского торгового порта (ММТП), судно доставило в Мурманск комплектующие для автомобилей. Для ММТП это стало первым опытом приема контейнерных грузов, которые были доставлены по этому маршруту. К событию порт готовился заранее. При поддержке управляющей компании «Портовый Альянс» в 2025 году был создан специализированный терминал для работы с контейнерами, отметили в порту.

В июле 2024 года NewNew Shipping Line запустила проходящий по Северному морскому пути новый торговый маршрут «Арктический экспресс №1». Он связал по СМП с Архангельском основные порты КНР: Нинбо и Шанхай. В июне 2026 года на ПМЭФ власти Мурманской области договорились с китайской компанией о первой прямой перевалке порядка 500 контейнеров через Мурманский морской торговый порт, пишет ТАСС.

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