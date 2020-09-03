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В России и мире

Четыре боевых корабля получит ВМФ до конца года

11.12.2020 09:54|ПсковКомментариев: 0

На вооружение российского Военно-морского флота (ВМФ) поступит около 40 кораблей, подлодок, катеров и судов обеспечения до конца года, сообщил в пятницу командующий ВМФ Николай Евменов. Об этом передает РИА Новости.

«В истекающем году для нас построено порядка 40 боевых кораблей, подводных лодок, катеров и судов обеспечения», - рассказал командующий. Также он уточнил, что в декабре в состав флота должны войти большой десантный корабль "Петр Моргунов", корвет "Алдар Цыденжапов", корабль противоминной обороны "Яков Баляев", а также корвет "Гремящий".

Командующий рассказал, что российская промышленность продолжает строить для ВМФ стратегические подлодки проекта "Борей-А" и многоцелевые атомные "Ясени-М", а также фрегаты, корветы и малые ракетные корабли. «Будет продолжено серийное строительство для Тихоокеанского флота дизель-электрических подводных лодок проекта 636.3», - добавил Евменов.

Ранее гендиректор Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов сообщал, что предприятия компании должны сдать флоту 14 кораблей и подлодок в этом году, причем три из них рискуют не успеть. Позднее на встрече с президентов РФ Владимиром Путиным председатель совета директоров ОСК Георгий Полтавченко заявил о 18 «изделиях».

Теги: #вооруженные силы
Источник: Псковская Лента Новостей
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