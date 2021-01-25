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Шварценеггер признался, что ему не хватает тяжелоатлета Власова

Американский культурист, актер и экс-губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер написал в Twitter пост, посвященный памяти советского олимпийского чемпиона-тяжелоатлета Юрия Власова, который умер 13 февраля в возрасте 85 лет.

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«Юрий Власов научил нас всех, что "невозможно" - просто слово, - подчеркнул Арнольд Шварценеггер. - Он был первым, кто взял вес в 200 кг. Благодаря таким, как он, я не говорю, что сделал себя сам. Этот человек был не только замечательным атлетом - он был потрясающим мыслителем: говорил о поэзии и политике как профессор, и носил с собой больше книг, чем весов. Он говорил, что сила тела - ничто по сравнению с силой разума. Он был одним из сильнейших людей планеты и верил, что настоящая сила исходит из слов. Он был действительно уникален, и, я надеюсь, что каждый из нас найдет в его жизни свое вдохновение».

«Мне повезло знать его лично, и мне его не хватает. Мои мысли - с ним и с его семьей», - добавил культурист.