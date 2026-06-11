В Европе предложили полностью прекратить выдачу шенгенских виз россиянам

Полный запрет на выдачу шенгенских туристических виз россиянам предложили ввести в блоке канцлера ФРГ Фридриха Мерца ХДС/ХСС. Евродепутаты отметили, что в прошлом году почти 500 тысяч российских граждан провели отпуск в странах Евросоюза.

AP Photo / Virginia Mayo

«Пришло время прекратить выдачу шенгенских туристических виз российским туристам», — говорится в сообщении фракции в соцсети Х.

Ранее издание Politico писало, что 11 стран, в том числе страны Прибалтики, Польша, Чехия, Дания, Финляндия, Нидерланды, Швеция, Исландия и Норвегия, направили письмо Кае Каллас и комиссару по миграции Магнусу Бруннеру с требованием ужесточить выдачу шенгенских виз россиянам.

В МИД РФ не раз называли ужесточение Евросоюзом правил выдачи россиянам шенгенской визы дискриминацией по национальному признаку и примером лицемерия Брюсселя, пишут РИА Новости.