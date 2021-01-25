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Шойгу обязал российских военных изучить статью Путина об Украине

Статья президента России Владимира Путина «Об историческом единстве русских и украинцев» по указанию министра обороны Сергея Шойгу включена в качестве одной из обязательных тем для занятий с военнослужащими по военно-политической подготовке. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источник в военном ведомстве. Источник в Главном военно-политическом управлении Минобороны подтвердил эту информацию.

По словам собеседника агентства, «из-за большого числа военнослужащих в составе российской армии и на флоте, имеющих украинские корни, родителей или родственников на Украине, статья президента вызвала большой положительный отклик и обсуждения в военной среде». При этом ключевой тезис о единстве украинского, белорусского и русского народов «разделяется всеми российскими военнослужащими», добавил он.

Учитывая такое внимание к статье, было решено включить ее в перечень обязательных для изучения тем военно-политической подготовки. По словам источника, существует необходимость более подробного изучения приведенных в статье исторических фактов.



Статья «Об историческом единстве русских и украинцев» была опубликована на сайте Кремля 12 июля. В ней президент назвал трагедией возникшую в последние годы стену между Россией и Украиной, которые являются частями одного исторического и духовного пространства.

Президент отметил, что современная Украина «в зна­чи­тельной степени создавалась за счет истори­ческой Рос­сии». В подтверждение своих слов он предложил сравнить, «какие земли воссоединились с рос­сийским государством в XVII веке и с какими территориями УССР вышла из состава Советского Союза».



«Духовные, человеческие, цивилизационные связи» русских и украинцев формировались столетиями, восходят к одним истокам, зака­лялись общими испытаниями, достижениями и победами, а родство двух народов — в сердцах и памяти тех, кто живет в современных России и Украине, в кровном родстве», — написал Путин.



Позже российский лидер признался, что размышлял над этой статьей несколько месяцев. По его словам, опубликована она именно сейчас, потому что «складываются условия, которые качественно меняются по сравнению с тем, что было еще совсем недавно». Путин добавил, что на Украине миллионы людей хотят восстановления отношений с Россией, однако в этой стране не дают шансов людям, которые готовы проводить этот курс.