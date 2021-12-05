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Вирусолог назвал штамм коронавируса «омикрон» живой вакциной

Штамм коронавируса «омикрон» может оказаться живой вакциной, так как у него снижена патогенность, а после выздоровления у пациента появляется иммунитет даже к болезнетворным вариантам инфекции. Об этом заявил вирусолог, член-корреспондент РАН, заведующий лабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени В. А. Энгельгардта Петр Чумаков.

«Есть оптимистичное мнение о том, что сейчас COVID-19 ускоренно прошел вторую фазу эволюции. Он стал менее патогенным, но при этом одновременно и более заразным, что тоже хорошо, потому что таким образом, может быть, природа создала живую вакцину против коронавируса. То есть те люди, которые переболеют и перенесут этот штамм коронавируса, станут устойчивыми к болезнетворным вариантам», — приводит слова Чумакова URA.RU.

Вирусолог допустил, что с появлением омикрон-штамма больше не будет локдаунов. «Мы посмотрим, как это будет развиваться, потому что надо еще последить, как вытесняет "омикрон" болезнетворные штаммы и как это влияет на тяжесть заболевания, на количество пациентов на койках интенсивной терапии. Все же эти карантинные меры привязаны к возможностям медицины. Если это даст передышку для медицины, то, наверное, мы не увидим больше серьезных карантинов», — уточнил он.

«Омикрон» появился в ЮАР в ноябре 2021 года. По оценкам Технической консультативной группы, этот вариант COVID-19 имеет 32 мутации. При этом во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) сообщили, что не обнаружили ни одной смерти от нового штамма коронавируса «омикрон». 6 декабря были выявлены первые случаи омикрон-штамма в России.