В России и мире

В России выявили первые случаи заражения омикрон-штаммом

В России выявили первые случаи заражения омикрон-штаммом коронавируса. Об этом сообщает Роспотребнадзор.

«У двух пациентов с положительным ПЦР-тестом, полученным в первые сутки пребывания в обсерваторе, в результате полногеномного секвенирования, проведенного ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, подтвержден штамм "омикрон"», - цитирует РИА Новости сообщение ведомства.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека принимает все необходимые меры для защиты населения России от нового варианта коронавирусной инфекции.