Владимир Путин присвоил Алексею Миллеру звание Героя Труда

Президент России Владимир Путин присвоил звание Героя Труда РФ главе «Газпрома» Алексею Миллеру. Соответствующий указ главы государства опубликован на официальном портале правовой информации 20 января.
«За особые трудовые заслуги перед государством и народом присвоить звание Героя Труда Российской Федерации Миллеру Алексею Борисовичу - председателю правления, заместителю председателя совета директоров публичного акционерного общества "Газпром", город Санкт-Петербург», - говорится в документе.
Напомним, Алексей Миллер является председателем правления «Газпрома» с 2001 года. С 2002 года – заместитель председателя совета директоров компании.