В России и мире

Швейцария частично снимет введенные из-за коронавируса ограничения

Швейцария считает, что COVID-19 становится эндемичным заболеванием, и с 3 февраля снимает часть ограничений, говорится в решении Федерального совета, опубликованном по итогам заседания правительства.

«Появляется все больше признаков того, что кризис заканчивается и начинается эндемическая фаза», - цитирует заявление РИА Новости.

Власти приняли решение с 3 февраля отменить обязательный карантин для тех, кто напрямую контактировал с заболевшим COVID-19, а также обязательство работать из дома. В то же время остается в силе необходимость уходить на самоизоляцию для тех, у кого обнаружен коронавирус.

По оценке Федерального совета, ситуация в больницах развивается благоприятно. Несмотря на рекордный уровень инфекции, перегрузки не было, а занятость коек оставалась стабильной. Власти полагают, что это связано с высоким иммунитетом населения, который был получен в результате вакцинации или полученной инфекции. Учтено также, что вариант «омикрон» вызывает меньше тяжелых осложнений, чем другие штаммы.

Как отмечается, власти готовы отменить и оставшиеся ограничительные меры, однако решение об этом примут в ходе заседания 16 февраля, с учетом эпидемиологической ситуации в стране.

Предполагается, что, если пик заражений еще не пройдет, с 17 февраля начнется поэтапное снятие всех ограничений. В частности, на первом этапе будут отменены обязательства предъявлять сертификат о вакцинации в ресторанах, на мероприятиях и в учреждениях досуга и культуры. Будут отменены ограничения на проведения частных мероприятий и отменится требование получать разрешения на проведение массовых мероприятий на открытом воздухе.

Вместо сертификата о вакцинации не старше 4 месяцев или сертификата с тестом ПЦР для посещения СПА, дискотек, открытых бассейнов и спортивных мероприятий будет достаточно предъявить просто сертификат о вакцинации.

На втором этапе планируется отменить все остальные меры, в том числе требование носить маски и предъявлять прививочный паспорт. Это также приведет к отмене постановления о чрезвычайной ситуации, введенной властями в связи с COVID-19.