В России обновят ГОСТ на питьевую воду

Росстандарт утвердил новый государственный стандарт, регламентирующий методы санитарно-бактериологического анализа питьевой воды, он начнет действовать с 1 января 2027 года.

Новый ГОСТ заменит старый стандарт 1974 года.

«Предыдущая редакция стандарта на методы санитарно-бактериологического анализа питьевой воды действовала более 50 лет и широко применялась в лабораторной практике. Однако в последние годы очень активно развиваются и совершенствуются методы лабораторной диагностики. В связи с этим стандарт был обновлен — чтобы закрепить в нем наилучшие практики, современные методы анализа и обеспечить единые, технологически обоснованные подходы к оценке безопасности питьевой воды», - пояснили в Росстандарте.

Отмечается, что новый стандарт устанавливает современные методы проверки воды на бактериологическую безопасность. В частности, он предусматривает анализ на бактерии группы кишечной палочки, синегнойную палочку (Pseudomonas aeruginosa) и микроорганизмы, которые могут указывать на загрязнение из почвы или сточных вод. Эти показатели важны потому, что синегнойная палочка способна размножаться в воде и представляет опасность для здоровья человека, пишет РИА Новости.

«Выявление любого из этих микроорганизмов — это повод для беспокойства. Поэтому регулярный микробиологический контроль с определением этих показателей — это не просто формальность, а необходимая мера для защиты здоровья потребителей. Он позволяет своевременно выявлять и устранять источники загрязнения, гарантируя безопасность питьевой воды», - рассказали в Росстандарте.

Действие нового ГОСТа распространяется на широкий перечень продукции: упакованную питьевую воду (включая природную минеральную, лечебно-столовую и лечебную), купажированную и обработанную воду, природную питьевую воду и воду для детского питания, искусственно минерализованную воду, а также воду для производства алкогольных и безалкогольных напитков и пищевой лед.

Для лабораторий и производителей воды переход на новый стандарт означает необходимость освоить обновленные методики анализа. Ожидается, что это повысит точность и сопоставимость результатов проверок.