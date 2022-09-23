Правительство РФ закрыло въезд для перевозчиков грузов из стран, которые ввели санкции

Распоряжением правительства запрещены грузовые автоперевозки по России для компаний из стран, установивших такие же ограничения для российских автоперевозчиков. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
«Установить запрет на осуществление международных автомобильных перевозок грузов по территории Российской Федерации транспортными средствами, принадлежащим иностранным перевозчикам, зарегистрированных в иностранных государствах», —говорится тексте постановление.
Уточняется, что введенный запрет коснется стран — членов Евросоюза, Великобритании, Норвегии и Украины и будет действовать с 10 октября по 31 декабря 2022 года.
Ранее сообщалось, что президент Владимир Путин разрешил правительству запретить проезд по России для фур из стран, которые ограничили международные грузоперевозки для российских компаний и граждан.