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Путин разрешил правительству запретить фурам из недружественных стран въезд в РФ

Президент России Владимир Путин разрешил правительству запретить проезд по России для фур из стран, которые ограничили международные грузоперевозки для российских компаний и граждан, сообщает РИА Новости.

Данное решение принято «в связи с недружественными и противоречащими международному праву действиями некоторых иностранных государств, направленных на введение ограничительных мер в отношении граждан Российской Федерации и российских юридических лиц», следует из документа.

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«Предоставить правительству Российской Федерации полномочия по установлению запрета на осуществление международных автомобильных перевозок грузов по территории Российской Федерации грузовыми транспортными средствами, принадлежащими иностранным перевозчикам, зарегистрированным в иностранных государствах, которые ввели в отношении граждан Российской Федерации и российских юридических лиц ограничительные меры в сфере международных автомобильных перевозок грузов», - говорится в документе.

В указе также отмечается, что кабмин РФ в случае введения соответствующего запрета должен определить срок действий запрета; перечень иностранных государств, которые ввели в отношении российских граждан и компаний ограничительные меры в сфере международных автомобильных грузоперевозок; виды международных автомобильных грузоперевозок, которые подпадают по действие запрета, а также условия осуществления перевозок грузов, при соблюдении которых запрет не применяется.