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Минтранс разъяснил порядок доставки грузов фурами из ЕС после 10 октября

Доставка грузов автотранспортом из стран Евросоюза, а также из Великобритании и Норвегии будет вестись с помощью перегрузки на российские и белорусские фуры.

В Минтрансе пояснили, что доставка грузов автотранспортом из недружественных стран будет продолжаться конечным покупателям, но по другой схеме, сообщает «Российская газета».

«Для этого в таможенно-терминальных комплексах в приграничных территориях в Псковской, Калининградской, Ленинградской и Мурманской областях, Республике Карелия и Санкт-Петербурге товары с иностранных автомобилей будут перегружать (либо перецеплять полуприцеп) на российские и белорусские транспортные средства», - сказали в ведомстве.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин ввел официальный запрет на международные автомобильные грузоперевозки по территории России в отношении стран, которые ввели аналогичные ограничения для российских перевозчиков. Запрет со стороны РФ коснулся автоперевозок из стран ЕС, Великобритании, Норвегии и Украины.

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Такая схема не действует в отношении Калининградской области, если международная перевозка выполняется с территории иностранных государств и обратно.

Ограничения со стороны России начнут действовать 10 октября. На такие меры РФ пошла в ответ на санкционные ограничения для отечественных перевозчиков, которые были введены странами ЕС 8 апреля этого года.