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В центре Киева прогремели взрывы, одна из ракет упала неподалеку от офиса Зеленского

В центре Киева прогремели взрывы утром 10 октября. Одна из ударивших по Киеву ракет упала на улице Владимирской, там расположен офис СБУ, неподалеку - офис президента Владимира Зеленского.

Экс-депутат Верховной рады Украины Илья Кива утверждает, что один из ударов по Киеву был нанесен по базе и штабу полка «Азов»*, пишет РИА Новости.

Кроме того, украинские СМИ сообщают о взрывах в Житомирской и Киевской областях, о взрывах в Днепропетровске сообщил мэр города.

*Запрещенная в России террористическая организация