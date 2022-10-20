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Ветеринары в Курганской области не нашли болезней у косуль с нетипичным поведением

Ветеринары не выявили заразных заболеваний у косуль, которые вели себя нетипично в Курганской области, так, они бегают по кругу, также у некоторых особей наблюдается пена изо рта, сообщили в четверг в управлении ветеринарии региона.

В одном из Telegram-каналов разместили видео из Курганской области, на котором видны косули, которые вели себя странно - ходят по кругу, бьются в конвульсиях, у них течёт пена изо рта. По одной из версий, косули могли отравиться ядохимикатами, которыми обрабатывают сельхозкультуры, уточнял один из каналов.

«В связи с выявлением заболевших косуль в одном из охотхозяйств Далматовского района проведены лабораторные исследования в Курганской областной ветеринарной лаборатории и Свердловской лаборатории. На сегодня возбудителей заразных болезней не выявлено», - приводит сообщение РИА Новости.

Для дополнительных исследований пробы направлены во Всероссийский научно-исследовательский институт болезней животных (город Владимир), уточняется в сообщении.

На текущей неделе новых случаев заболевания не выявлено, пояснили в управлении.

В то же время, по данным Минприроды Омской области, по информации управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Омской области, на территории охотхозяйства в Далматовском районе Курганской области примерно с 12 сентября отмечается падеж косуль, в настоящее время число погибших косуль составляет около 70. Причина падежа не установлена. Министерство просит охотников при обнаружении диких копытных животных с нетипичным поведением информировать государственную ветеринарную службу.