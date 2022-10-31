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В Костроме задержали предполагаемого виновника пожара в клубе

В Костроме задержали предполагаемого виновника пожара в кафе «Полигон». Об этом сообщает МВД России.

Фото: ГУ МЧС России по Костромской области

«В результате комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции по горячим следам установили и задержали подозреваемого в совершении противоправного деяния в одном из развлекательных заведений в городе Костроме, повлекшего за собой пожар и гибель людей. В настоящее время он передан следственным органам», — приводит сообщение РИА Новости.

Пожар в кафе «Полигон» в Костроме начался около 2:30 ночи. Из здания эвакуировали 250 человек. По последним данным, жертвами пожара стали 13 человек, еще четверо пострадали.

Возможной причиной возгорания называется подрыв петарды или другой пиротехники. Следственный комитет возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.