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Число погибших при пожаре в кафе в Костроме выросло до 13 человек

Число погибших при пожаре в кафе в Костроме выросло до 13 человек.

Фото здесь и далее: ГУ МЧС России по Костромской области

Экстренные службы сообщили о 13 погибших при пожаре в кафе в Костроме, пишут РИА Новости.

По информации областной прокуратуры, к трагедии могло привести использование пиротехники кем-то из посетителей.

В кафе произошла драка с последующим использованием пиротехники. Так, в ходе конфликта один из посетителей запустил пиротехнику, после чего сбежал. Кроме того, в ходе драки два человека пострадали, сообщают «Известия».

Крупный пожар произошел в кафе «Полигон» в Костроме в ночь на субботу. Из здания кафе эвакуировали 250 человек.