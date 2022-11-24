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В России и мире

Путин присвоил семи россиянкам звание «Мать-героиня»

26.11.2022 18:26|ПсковКомментариев: 0

Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении звания «Мать-героиня» семи россиянкам, следует из документа, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.

«За большие заслуги в укреплении института семьи, повышении значимости материнства и воспитании детей присвоить звание "Мать-героиня" Ахматовой Анджеле Хизировне, Кабардино-Балкарская Республика, Бадмаевой Людмиле Николаевне, Республика Бурятия, Китаевой Елене Анатольевне, Алтайский край, Кожеватовой Елене Геннадьевне, Оренбургская область, Меньшиковой Галине Николаевне, Волгоградская область, Салтыковой Татьяне Сергеевне, Московская область, Скрипко Ирине Борисовне, город Санкт-Петербург», - приводит РИА Новости текст документа.

На прошлой неделе президент также присвоил это звание Медни Кадыровой и Ольге Дехтяренко из ЯНАО.

В августе глава государства подписал указ об учреждении звания «Мать-героиня». Его присваивают матерям — гражданкам России, родившим и воспитавшим десять и более детей. Им также устанавливается единовременное поощрение в размере миллиона рублей.

Источник: Псковская Лента Новостей
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