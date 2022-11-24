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Первая смерть от обезьяньей оспы подтвердилась в Аргентине

Первая смерть от обезьяньей оспы подтвердилась в Аргентине. Летальный случай зарегистрирован министерством здравоохранения.

От болезни скончался 44-летний мужчина. Смерть была зафиксирована 22 ноября, сообщает runews24. Пострадавший находился в группе риска по ВИЧ или СПИД. Аргентинец с 9 октября находился в больнице.

В Аргентине, по данным на 22 ноября, зарегистрированы 895 случаев заражения оспой обезьян. Из числа заболевших 98,5% - мужчины.

В конце июля сообщалось, что один человек скончался от оспы обезьян в Испании, это была первая смерть от этой инфекции, зарегистрированная в Европе.

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Также летом министерство здравоохранения Бразилии подтвердило первый летальный случай заболевания оспой обезьян в стране.