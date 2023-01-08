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Оператор смог убежать от падающего дома во время землетрясения в Турции. ВИДЕО

Оператор смог убежать от падающего дома во время землетрясения в Турции 6 февраля, пишет Telegram-канал Baza.

Видео: Telegram-канал Baza

«Оператор вместе с людьми почувствовал новые толчки и начал убегать от падающего дома», - говорится в сообщении.

Еще один подземный толчок магнитудой 6,0 зафиксирован в центральном регионе Турции, где несколько минут назад было зафиксировано новое землетрясение магнитудой 7,7, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

Отмечается, что разница во времени между двумя толчками составляла около 12 минут, пишет РИА Новости.

Землетрясение магнитудой 6,0 зафиксировано в 10.36 по времени UTC (13.36 мск) в 66 километрах к северо-востоку от города Кахраманмараш. Очаг залегал на глубине 10 километров.

Рано утром в понедельник землетрясение магнитудой 7,4 произошло в турецкой провинции Кахраманмараш и привело к разрушениям в ряде городов. В результате, по последним данным, погибли 912 человек, ранены 5385. Также сообщалось о разрушениях в нескольких регионах Сирии, землетрясение ощутили и в столице Ливана Бейруте.