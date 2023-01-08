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В Турции и Сирии мощное землетрясение унесло сотни жизней, разрушены цитадели

Землетрясение магнитудой 7,8 произошло утром в понедельник на юге Турции и сопровождалось мощными афтершоками. Эпицентр первого толчка находился в 90 км от границы Сирии, земные колебания ощущались даже в Египте.

Фото: РИА Новости / Цитадель Алеппо до катастрофы

Последние данные по жертвам землетрясения в Турции: 284 человека погибли, 2383 ранены. В девяти провинциях землетрясение разрушило дома. Пострадали в том числе провинции Кахраманмараш, Газиантеп, Диярбакыр, Малатья и Адана. Историческая крепость Газиантепа была разрушена в результате землетрясения в Турции, со ссылкой на местные СМИ сообщает Telegram-канал РИА Новостей.

Минздрав Сирии сообщил о 237 погибших и 639 пострадавших при землетрясении. Цитадель Алеппо, которая входит в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО, также была повреждена в результате землетрясения.