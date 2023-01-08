В России и мире

Спасатели МЧС России направились в наиболее пострадавший район Турции

Спасатели МЧС России направились в наиболее пострадавший район Турции. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале МЧС России.

Фото: МЧС России

«Сотрудники МЧС России, которые прибыли в Турцию для оказания помощи в ликвидации последствий разрушительного землетрясения, направлены в горный труднодоступный район, пострадавший от стихии - Кахраманмараж», - говорится в сообщении.

В Турцию прибыли более 100 российских спасателей прибыли для оказания помощи в ликвидации последствий землетрясения.

Спасатели привезли с собой необходимый аварийно-спасательный инструмент для проведения поисковых работ и деблокирования пострадавших. Это эндоскопы, акустические приборы поиска, позволяющие обнаружить пострадавшего в завале на глубине до 4,5 метров, георадары и тепловизоры.

Отряд спасателей «Центроспас», аттестованный по методологии INSARAG, как отряд тяжелого класса готов к проведению круглосуточных работ на нескольких участках одновременно, помогать им в этом будут беспилотники, позволяющие проводить разведку и мониторинг с воздуха. В России всего три подобных отряда, что больше, чем в других странах мира, утончили в ведомстве.

В аэромобильную группировку также вошли кинологические расчеты с опытом поиска пострадавших в разрушенных зданиях.

В зоне ЧС развернут аэромобильный госпиталь с терапевтическим, операционным и реанимационным блоками.

Смотрите также В Турции объявили национальный траур до 12 февраля в связи с землетрясением

Число погибших при землетрясении в Турции выросло до 2921, ранены 15 834 человека. Утром 6 января землетрясение магнитудой 7,7 произошло на юго-востоке Турции, это, по словам Эрдогана, стало самым сильным землетрясением с 1939 года. По последним данным, погиб 1651 человек, пострадали более 11 тысяч. Также сообщалось о разрушениях в нескольких регионах Сирии, подземные толчки ощутили и в столице Ливана Бейруте. В Сирии число жертв на данный момент составляет более 530 человек, пострадали почти 1350. Около 13:25 произошло еще одно землетрясение - магнитудой 7,6, по оценкам турецких сейсмологов.