Спасатели МЧС России направились в наиболее пострадавший район Турции. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале МЧС России.
Фото: МЧС России
«Сотрудники МЧС России, которые прибыли в Турцию для оказания помощи в ликвидации последствий разрушительного землетрясения, направлены в горный труднодоступный район, пострадавший от стихии - Кахраманмараж», - говорится в сообщении.
В Турцию прибыли более 100 российских спасателей прибыли для оказания помощи в ликвидации последствий землетрясения.
Спасатели привезли с собой необходимый аварийно-спасательный инструмент для проведения поисковых работ и деблокирования пострадавших. Это эндоскопы, акустические приборы поиска, позволяющие обнаружить пострадавшего в завале на глубине до 4,5 метров, георадары и тепловизоры.
Отряд спасателей «Центроспас», аттестованный по методологии INSARAG, как отряд тяжелого класса готов к проведению круглосуточных работ на нескольких участках одновременно, помогать им в этом будут беспилотники, позволяющие проводить разведку и мониторинг с воздуха. В России всего три подобных отряда, что больше, чем в других странах мира, утончили в ведомстве.
В аэромобильную группировку также вошли кинологические расчеты с опытом поиска пострадавших в разрушенных зданиях.
В зоне ЧС развернут аэромобильный госпиталь с терапевтическим, операционным и реанимационным блоками.