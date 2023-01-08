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В Турции объявили национальный траур до 12 февраля в связи с землетрясением

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил семидневный траур в связи с землетрясением, унесшим жизни более 1600 граждан страны.

Фото: РИА Новости / Telegram

«Объявлен семидневный общенациональный траур. Вплоть до заката солнца 12 февраля флаг Турции по всей стране и в зарубежных представительствах будет приспущен», - цитируют РИА Новости телеграм-канал Эрдогана.

Утром в понедельник землетрясение магнитудой 7,7 произошло на юго-востоке Турции, это, по словам Эрдогана, стало самым сильным землетрясением с 1939 года. По последним данным, погиб 1651 человек, пострадали более 11 тысяч. Также сообщалось о разрушениях в нескольких регионах Сирии, подземные толчки ощутили и в столице Ливана Бейруте. В Сирии число жертв на данный момент составляет более 530 человек, пострадали почти 1350. Около 13:25 мск произошло еще одно землетрясение - магнитудой 7,6, по оценкам турецких сейсмологов.

Также подземные толчки ощутили на себе жители Абхазии, Грузии, Казахстана, Пакистана, Ливана, Армении, Гренландии и Израиля.