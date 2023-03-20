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Билет на самолет Москва — Цюрих продали за 1 111 тысяч рублей

Самым дорогим авиабилетом, проданным в России в марте 2023 года, стал билет из Москвы в Цюрих. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на пресс-службу сервиса поездок и путешествий Туту.

«Самый дорогой авиабилет в марте оформили для перелета по направлению Москва — Цюрих и обратно. За такой полет первым классом заплатили 1 111 006 рублей», — сообщили в сервисе.

Следующими в рейтинге самых дорогих авиабилетов марта стали проездные документы на полеты из Москвы в Дубай.

«За два билета туда-обратно бизнес-классом заплатили по 722 284 рубля, а еще за один билет в первый класс в одну сторону отдали 706 201 рубль», — выяснили аналитики сервиса.

Всего же в топ-20 самых дорогих билетов оказались семь проездных документов по маршруту Москва — Дубай и Санкт-Петербург — Дубай (второе, третье, четвертое, седьмое, десятое, одиннадцатое, тринадцатое, пятнадцатое и девятнадцатое места).

На пятом месте в рейтинге — билет на полет бизнес-классом туда-обратно из Москвы в Любляну (Словения). За него было уплачено 546 126 рублей. На шестом месте — перелет из Москвы в Тель-Авив (462 094 рублей за бизнес-класс в одну сторону).

Также в списке оказались перелеты из Москвы в Стамбул, Измир, Хошимин, Сеул, Мале, Вену и Дели, передает «Газета.Ru».