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Коробку с телами младенцев-близнецов нашли в Татарстане

Коробку с телами двух младенцев обнаружил местный житель в поселке Юдино в Татарстане 9 апреля.

Мужчина гулял со своей собакой, когда та учуяла странный запах и наткнулась на коробку. В ней оказались мальчики-близнецы, по предварительным данным недоношенные, — они появились на свет на шестом-седьмом месяце, сообщают «Известия».

Предположительно, тела пролежали в коробке два дня. Признаков насильственной смерти нет. Правоохранители разбираются в ситуации.

Правоохранители устанавливают подробности.