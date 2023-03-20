Коробку с телами младенцев-близнецов нашли в Татарстане

Коробку с телами двух младенцев обнаружил местный житель в поселке Юдино в Татарстане 9 апреля.
Мужчина гулял со своей собакой, когда та учуяла странный запах и наткнулась на коробку. В ней оказались мальчики-близнецы, по предварительным данным недоношенные, — они появились на свет на шестом-седьмом месяце, сообщают «Известия».
Предположительно, тела пролежали в коробке два дня. Признаков насильственной смерти нет. Правоохранители разбираются в ситуации.
Правоохранители устанавливают подробности.