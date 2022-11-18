Общество

20-летняя петербурженка родила дома мертвого ребенка и выбросила его в окно

20-летняя девушка в Санкт-Петербурге родила дома мертвого ребенка и выбросила его в окно. Об этом пишет портал 78.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Тело младенца нашли местные жители во дворе дома на улице Достоевского. Сотрудники правоохранительных органов задержали девушку — она призналась, что выбросила мертвую девочку в окно.

Россиянка не состояла на учете в женской консультации. Тело ребенка направили в морг для установления причины смерти, девушку отправили в больницу. Возбуждено уголовное дело.