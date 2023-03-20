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Подозреваемую в коррупции экс-замминистра культуры Ольгу Ярилову арестовали в Москве

Басманный суд Москвы заключил в СИЗО бывшую замминистра культуры РФ Ольгу Ярилову по делу о злоупотреблении полномочиями, сообщили в пресс-службе суда 20 апреля.

«Суд удовлетворил ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Яриловой Ольги Сергеевны до 16 июня», - приводит сообщение суда РИА Новости.

Там добавили, что ей предъявлено обвинение по части 3 статьи 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями). В чем именно заключалось преступление и какой ущерб причинило, официальной информации пока нет.

По данным Telegram-канала 112, Ольгу Ярилову задержали в рамках расследования уголовного дела о хищении более 200 млн рублей при участии в проекте «Пушкинская карта».

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Ольга Ярилова работала на различных должностях в Министерстве культуры Российской Федерации с 2005 года. Десять лет назад она возглавила департамент туризма и региональной политики. Пост заместителя министра она заняла в 2018 году. В должности заместителя главы ведомства курировала деятельность департаментов региональной политики, кинематографии и цифрового развития, отдела госслужбы и противодействия коррупции, а также «Российского фонда культуры». Осенью прошлого года председатель правительства России Михаил Мишустин подписал распоряжение об освобождении Ольги Яриловой от занимаемой должности. Сообщалось, что чиновница уволилась по собственному желанию.