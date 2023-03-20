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Три тысячи человек эвакуируют в Белгороде из-за схода боеприпаса у российского самолета

Взрывоопасный предмет нашли саперы на улице Шаландина, 15 в Белгороде. Оперативный штаб принял решение провести эвакуацию 17 многоквартирных домов в радиусе 200 метров. По предварительным данным, это более трех тысяч человек, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Фото: Telegram-канал 112

«Всем, кому будет необходима помощь по временному размещению, она будет оказана. Для обеспечения безопасности будем вывозить людей в пункты временного размещения, где есть все необходимое, начиная от воды и заканчивая горячим питанием», - написал Вячеслав Гладков и добавил, что все дома, из которых будут вывозить жителей, будут находиться под охраной полиции.

Сам снаряд взрывотехники Минобороны РФ приняли решение обезвредить на полигоне.

По данным Telegram-канала Mash, авиабомбу в Белгороде унесло под землю на семь метров, поэтому её не нашли сразу. По предварительной информации, это снаряд ФАБ-500.

Ранее сообщалось, что из-за взрыва в Белгороде были зафиксированы разрушения в четырех квартирах жилого дома и повреждения четырех автомобилей. Три человека пострадали.

Позднее Минобороны РФ объяснило произошедшее нештатным сходом авиационного боеприпаса у самолета Су-34 ВКС при выполнении полета над Белгородом.