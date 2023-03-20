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Беспилотник со взрывчаткой нашли в Подмосковье

Беспилотник со взрывчатым веществом обнаружили в лесном массиве возле садового некоммерческого товарищества на территории Богородского округа в Подмосковье, сообщил глава муниципалитета Игорь Сухин в своем Telegram-канале.

«На территории Богородского округа упал беспилотник украинского производства, начинённый взрывчаткой. Его обнаружила жительница СНТ в лесном массиве, неподалёку от своего дома», - приводит слова Сухина «Интерфакс».

В свою очередь в пресс-службе администрации со ссылкой на Единую диспетчерскую службу округа уточнили, что к беспилотнику были прикреплены 36 брикетов с 18 кг пластита. БПЛА и пакеты были изъяты.

Напомним, утром 19 апреля беспилотник нашли на территории международного аэропорта имени княгини Ольги в Пскове. На место были сразу вызваны сотрудники спецслужб и взрывотехники. Никаких взрывных веществ не обнаружено. После просмотра камер наблюдения выяснилось, что этот беспилотник летал над аэропортом ещё вечером 18 апреля.

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Позже сотрудники спецслужб нашли мужчину, который запустил квадрокоптер.