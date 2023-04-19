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Спецслужбы нашли запустившего квадрокоптер над аэропортом Пскова - Baza

21.04.2023 08:37|ПсковКомментариев: 0

Сотрудники спецслужб нашли мужчину, запускавшего квадрокоптер над территорией международного аэропорта имени княгини Ольги в Пскове.

Им оказался 38-летний местный житель. Мужчина был задержан и доставлен в отдел полиции, где он сознался, что это именно он запускал беспилотник, сообщает Telegram-канал издания Baza.

Зачем он это делал, пока неизвестно.

Ранее сообщалось, что квадрокоптер был найден утром 19 апреля местными уборщиками. На место были сразу вызваны сотрудники спецслужб и взрывотехники. Никаких взрывных веществ не обнаружено. После просмотра камер наблюдения выяснилось, что этот беспилотник летал над аэропортом ещё вечером 18 апреля.

Генеральный директор международного аэропорта «Псков» имени княгини Ольги Артем Тарасов в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей не опроверг, но и не подтвердил информацию о падении дрона на территории аэропорта. 

Теги: #аэропорт
Источник: Псковская Лента Новостей
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