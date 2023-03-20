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Американская компания представила первую куклу Барби с синдромом Дауна

26.04.2023 12:15|ПсковКомментариев: 0

Американская компания — производитель игрушек Mattel представила новую куклу Barbie с синдромом Дауна, созданную в сотрудничестве с Национальным сообществом синдрома Дауна. 

Фото: mattel.com

Кукла создавалась в рамках инклюзивной коллекции Fashionista, которая появилась в 2009 году. В эту коллекцию входят другие инклюзивные куклы: темнокожая Барби в кресле-каталке, Барби с протезом ноги и слуховым аппаратом, Кен с витилиго (нарушение пигментации кожи), сообщает РБК

Как заявила исполнительный вице-президент Mattel Лиза МакНайт, цель создания этой куклы — «противостояние социальной стигматизации с помощью игры». «Наша цель — дать возможность всем детям увидеть себя в Барби, а также поощрять детей играть с куклами, которые не похожи на них самих», — сказала она.

Лицо и тело куклы передают характерные для людей с синдромом Дауна черты, в частности она ниже ростом и с более мелкими чертами лица. Mattel отмечает, что игрушку осматривал медицинский специалист.

Новая Барби носит розовые ортопедические ортезы на щиколотках в тон платью (для поддержки ног при ходьбе), а также кроссовки с застежкой-молнией, которые используют дети с синдромом Дауна, поскольку их легко снимать и надевать.

В наряде куклы также есть символы синдрома: бабочки на платье, сине-желтая гамма наряда, которая символизирует осведомленность о синдроме. Кроме того, на розовом ожерелье Барби есть подвеска в виде трех стрелок, обозначающих три хромосомы 21 пары (генетическая патология, которую назвали синдромом Дауна, обычно 21 пара представлена двумя хромосомами). Стрелки направлены вверх, что символизирует подъем и движение вперед, говорится в описании куклы.

Генеральный директор и президент NDSS Канди Пикард считает, что эта Барби — «огромный шаг вперед к инклюзивности». «Это так много значит для нашего сообщества, которое впервые может поиграть с куклой Барби, похожей на них», — приводит ее слова пресс-служба Mattel.

Теги: #куклы #игрушки
Источник: Псковская Лента Новостей
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