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Опубликовано видео задержания блогера Елены Блиновской

Видео задержания блогера Елены Блиновской на своем сайте опубликовал Следственный комитет РФ.

Видео: Следственный комитет РФ

Напомним, в отношении Блиновской возбудили два уголовных дела. Ее подозревают в уклонении от уплаты налогов и легализации (отмывании) денег, в обоих случаях - в особо крупном размере. По данным следствия, Блиновская использовала схему «дробления» бизнеса», занизила полученные доходы и не уплатила за период 2019-2021 годы налог на добавленную стоимость и налог на доходы физических лиц на общую сумму свыше 918 миллионов рублей.

По данным Telegram-канала Baza, еще вчера Блиновская выступала на бизнес форуме и рассказывала о построении личного бренда. Спустя несколько часов ее задержали сотрудники спецслужб, это произошло в Смоленской области на границе с Белоруссией около 5.00. В машине кроме Блиновской были ее водитель и охранник. При этом у нее также был куплен билет в одну из стран СНГ.