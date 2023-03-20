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Алла Пугачева прилетела в Москву

Певица Алла Пугачева прилетела в Москву. Об этом сообщила ее помощница Елена Чупракова.

«Да», - сказала Елена Чупракова, отвечая на вопрос, действительно ли Пугачева прилетела 3 мая в Москву, пишет ТАСС. Комментируя возможность того, что певица пойдет на прощание со своим другом, модельером Валентином Юдашкиным, которое запланировано на 6 мая на Троекуровском кладбище, Чупракова сказала: «Я пока у нее даже не спрашивала еще».

Весной 2022 года Пугачева уехала с семьей из России в Израиль.

Юдашкин умер на 60-м году жизни 2 мая после продолжительной борьбы с раком. Официальная церемония прощания с ним состоится в субботу, 6 мая, в 11:00 на Троекуровском кладбище в Москве.