Алла, ты задрала!

Алла Пугачева уехала из России. Алла Пугачева приехала в Россию. Алла Пугачева все-таки уехала из России. Алла Пугачева продает свой замок. Алла Пугачева высказалась. Алла Пугачева опять высказалась. Небо, пощади! «Мы, многонациональный народ Российской Федерации, соединенный общей судьбой на своей земле», и без того не вывозим.
Ну, серьезно? В «развороченном бурей быте» кого-то еще интересует, что сказала певица, чьи главные песни прозвучали 30 лет назад? Певица, главными фактами биографии которой за это время стал не выход новых альбомов, а появление новых мужей?
Очень много шума из ничего, на мой взгляд. Целую бурю вызвало ее высказывание: «Боже мой! Какое счастье, что меня ненавидят те люди, которых я всегда терпеть не могла. Если бы я им нравилась, это значило бы, что я пела и жила зря. Причина ясна. Пусть скрежещут зубами. Были холопами, стали рабами».
Это, если вдруг кто пропустил, Алла Пугачева на днях, улетая в Израиль, помахала россиянам ручкой. После начала спецоперации она свалила с лукавой фразой: «Каникулы, отпуск и лечение - это не эмиграция». Понимай, как хочешь, какая из четырех ситуаций приключилась с ней. Вставила ботиночек в приоткрытую дверь. Немного поутихло, и она тут же вернулась со словами: «Кончился отпуск». Как пела ее дочь, «а сегодня, как ни в чем, улыбается». Россияне финтов, мягко говоря, не оценили. За что получили печать сразу «холопов» и «рабов», когда после начала мобилизации состоялся повторный отъезд. Окончательный, как хочется верить.
Жена комика-эмигранта всегда умела направить софиты на свою персону. Однако в этот раз время, кажется, выбрано неудачное. Раньше она просто раздражала, как залетевший ночью в форточку комар, но на факт ее существования можно было внимания не обращать. Сыплется из новостей какой-то белый шум, и ладно. Казалось кому-то, что обложка газеты «Алла Пугачева: "Я курила 52 года. Поцеловала крест и бросила"» поможет распродать тираж - каждый сам кузнец своих заблуждений. Думали политтехнологи, что на участки избирателей приведет репортаж, в котором Пугачева голосует со словами: «Кого мы выберем, так и будем жить», - тоже, пожалуйста.
Но сменились времена, которые, как известно, не выбирают. Теперь живешь по Фету: «Тяжело - хоть плачь». И по Чехову: «Замечательный день сегодня. То ли чай пойти выпить, то ли повеситься». Реальность оказалась на всех одна, общая. Как-то внутри нее стараешься держать себя в руках. Ну, что там психологи советуют. Пошуршите осенними листочками, помойте посуду, обнимите родных. Эффекта хватает ровно на две минуты, так и то передышка. Во время которой тебе внезапно сообщают, что долго держали тебя за холопа, позволяли снизу восхищенно рассматривать жизнь князей из Грязи. А теперь ты низведен до раба. Живи теперь с этим, как хочешь, я полетела, «желаю счастья в личной жизни».
Алла Пугачева и Максим Галкин осматривают Псковский Кремль. Май 2009 года. С тех пор Галкин стал ее мужем и оказался в списке иноагентов.
Пугачева - женщина, которая давно не поет. Не в смысле физического открывания рта. С этим все в порядке. Хоть и заявляла она не раз о завершении концертной деятельности, но со сцены все никак уйти не может. А в смысле значения деятельности для общества и следа в искусстве.
Давно уже она не выражает позицию простой русской бабы. Простая русская баба в августе не знала, где найти деньги на сборы ребенка в школу. В сентябре не знала, где найти деньги и моральные силы отправить мужа в армию. Что готовит октябрь, простой русской бабе задумываться страшно. Ее проблемы и беды бесконечно далеки от трудностей владельцев замка в подмосковной деревне Грязь стоимостью в миллиард рублей.
Смешно было читать, что Пугачева вступилась за народ, когда в августе та попросила включить ее в список иноагентов. «Прошу зачислить меня в ряды иноагентов моей любимой страны, - с пафосом написала она, - ибо я солидарна со своим мужем, честным, порядочным и искренним человеком, настоящим и неподкупным патриотом России, желающим Родине процветания, мирной жизни, свободы слова и прекращения гибели наших ребят». Где тут что-то про народ? Вступилась она только и исключительно за своего мужа. Вслед за этим очень быстро прозвучали слова про «холопов» и «рабов» в адрес тех, у кого нет дома за миллиард и денег на билет до Израиля.
Подлинной народной любви, какую публика дарила Юрию Никулину или Клавдии Шульженко, нет и в помине. Современные звезды, их скандальная жизнь и то, что они называют творчеством - жвачка для мозга усталого труженика. После дневной тяжелой добычи куска хлеба он хочет вечером зрелищ. Включает телевизор, там его развлекают. С этой точки зрения еще крепко надо подумать, кто тут чей холоп.
Так и эту жвачку временами выплевывают. Это хорошо подтверждают рейтинги программы «МаксимМаксим», запущенной на Первом канале несколько лет назад и скоропостижно закрытой из-за отсутствия зрительского интереса. Не помогла ни экскурсия по замку, ни рекламный ролик, в котором жена ведущего принимает ванну. Что и у кого должен был вызвать вид 70-летней женщины, этак кокетливо прикрытой пеной, все еще остается загадкой.
Писатель Захар Прилепин, тоже немало фраппированный последним заявлением, вспомнил любопытную историю. В 90-е в Москву прилетал Мик Джаггер. На встречу с ним зачем-то пригласили Пугачеву и Леонтьева.
«Прошла, короче, встреча, - рассказал писатель, - все расстались, и, усаживаясь в машину, Алла Борисовна сказала: "Вот кем бы я была, если бы не совок". Да нет, Алла Борисовна, если б не совок - ты была бы тем, чем сейчас и являешься. Никем. А за 30 лет без совка никто из вас в Мика Джаггера так и не обратился».
К словам Прилепина остается только добавить, что именно в те времена и в той стране, которую певица презрительно именует «совком», она заработала моральный капитал, который теперь растратила до копейки. Из нового - разве что самоназвание Примадонна и народное прозвище Пугачиха. По старой памяти люди еще читали новости из Юрмалы, где Пугачева вместе с Вайкуле садилась в сметану. Теперь мы их будем лишены, хвала небесам. Радиостанции начали снимать ее песни из ротации. Того и гляди увидим новогодний вечер на Первом канале без вставной записи прошлых лет с номером Пугачевой. Эту жвачку отказываются жевать даже самые непритязательные.
Мне ближе не Алла, а Анна - Ахматова, написавшая: «Нет, не под чуждым небосводом И не под защитой чуждый крыл, - Я была тогда с моим народом Там, где мой народ к несчастью был».
Юлия Магера