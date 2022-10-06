Блоги / Юлия Магера

Алла, ты задрала!

Алла Пугачева уехала из России. Алла Пугачева приехала в Россию. Алла Пугачева все-таки уехала из России. Алла Пугачева продает свой замок. Алла Пугачева высказалась. Алла Пугачева опять высказалась. Небо, пощади! «Мы, многонациональный народ Российской Федерации, соединенный общей судьбой на своей земле», и без того не вывозим.

Ну, серьезно? В «развороченном бурей быте» кого-то еще интересует, что сказала певица, чьи главные песни прозвучали 30 лет назад? Певица, главными фактами биографии которой за это время стал не выход новых альбомов, а появление новых мужей?

Очень много шума из ничего, на мой взгляд. Целую бурю вызвало ее высказывание: «Боже мой! Какое счастье, что меня ненавидят те люди, которых я всегда терпеть не могла. Если бы я им нравилась, это значило бы, что я пела и жила зря. Причина ясна. Пусть скрежещут зубами. Были холопами, стали рабами».

Это, если вдруг кто пропустил, Алла Пугачева на днях, улетая в Израиль, помахала россиянам ручкой. После начала спецоперации она свалила с лукавой фразой: «Каникулы, отпуск и лечение - это не эмиграция». Понимай, как хочешь, какая из четырех ситуаций приключилась с ней. Вставила ботиночек в приоткрытую дверь. Немного поутихло, и она тут же вернулась со словами: «Кончился отпуск». Как пела ее дочь, «а сегодня, как ни в чем, улыбается». Россияне финтов, мягко говоря, не оценили. За что получили печать сразу «холопов» и «рабов», когда после начала мобилизации состоялся повторный отъезд. Окончательный, как хочется верить.

Жена комика-эмигранта всегда умела направить софиты на свою персону. Однако в этот раз время, кажется, выбрано неудачное. Раньше она просто раздражала, как залетевший ночью в форточку комар, но на факт ее существования можно было внимания не обращать. Сыплется из новостей какой-то белый шум, и ладно. Казалось кому-то, что обложка газеты «Алла Пугачева: "Я курила 52 года. Поцеловала крест и бросила"» поможет распродать тираж - каждый сам кузнец своих заблуждений. Думали политтехнологи, что на участки избирателей приведет репортаж, в котором Пугачева голосует со словами: «Кого мы выберем, так и будем жить», - тоже, пожалуйста.

Но сменились времена, которые, как известно, не выбирают. Теперь живешь по Фету: «Тяжело - хоть плачь». И по Чехову: «Замечательный день сегодня. То ли чай пойти выпить, то ли повеситься». Реальность оказалась на всех одна, общая. Как-то внутри нее стараешься держать себя в руках. Ну, что там психологи советуют. Пошуршите осенними листочками, помойте посуду, обнимите родных. Эффекта хватает ровно на две минуты, так и то передышка. Во время которой тебе внезапно сообщают, что долго держали тебя за холопа, позволяли снизу восхищенно рассматривать жизнь князей из Грязи. А теперь ты низведен до раба. Живи теперь с этим, как хочешь, я полетела, «желаю счастья в личной жизни».

Алла Пугачева и Максим Галкин осматривают Псковский Кремль. Май 2009 года. С тех пор Галкин стал ее мужем и оказался в списке иноагентов.

Пугачева - женщина, которая давно не поет. Не в смысле физического открывания рта. С этим все в порядке. Хоть и заявляла она не раз о завершении концертной деятельности, но со сцены все никак уйти не может. А в смысле значения деятельности для общества и следа в искусстве.

Давно уже она не выражает позицию простой русской бабы. Простая русская баба в августе не знала, где найти деньги на сборы ребенка в школу. В сентябре не знала, где найти деньги и моральные силы отправить мужа в армию. Что готовит октябрь, простой русской бабе задумываться страшно. Ее проблемы и беды бесконечно далеки от трудностей владельцев замка в подмосковной деревне Грязь стоимостью в миллиард рублей.

Смешно было читать, что Пугачева вступилась за народ, когда в августе та попросила включить ее в список иноагентов. «Прошу зачислить меня в ряды иноагентов моей любимой страны, - с пафосом написала она, - ибо я солидарна со своим мужем, честным, порядочным и искренним человеком, настоящим и неподкупным патриотом России, желающим Родине процветания, мирной жизни, свободы слова и прекращения гибели наших ребят». Где тут что-то про народ? Вступилась она только и исключительно за своего мужа. Вслед за этим очень быстро прозвучали слова про «холопов» и «рабов» в адрес тех, у кого нет дома за миллиард и денег на билет до Израиля.

Мне кажется, так называемые звезды неадекватно оценивают свою роль и место в общественной иерархии. Известность - да, есть. По этому показателю Пугачева, пожалуй, второе лицо в государстве. Но стоит ли за славой всенародная любовь? Слава - слово очень емкое. В русском языке от него есть производное «ославиться». Словарь Ожегова толкует его как «приобрести плохую репутацию, дурную славу». Тебя тоже все знают, но есть нюансы.

Подлинной народной любви, какую публика дарила Юрию Никулину или Клавдии Шульженко, нет и в помине. Современные звезды, их скандальная жизнь и то, что они называют творчеством - жвачка для мозга усталого труженика. После дневной тяжелой добычи куска хлеба он хочет вечером зрелищ. Включает телевизор, там его развлекают. С этой точки зрения еще крепко надо подумать, кто тут чей холоп.

Так и эту жвачку временами выплевывают. Это хорошо подтверждают рейтинги программы «МаксимМаксим», запущенной на Первом канале несколько лет назад и скоропостижно закрытой из-за отсутствия зрительского интереса. Не помогла ни экскурсия по замку, ни рекламный ролик, в котором жена ведущего принимает ванну. Что и у кого должен был вызвать вид 70-летней женщины, этак кокетливо прикрытой пеной, все еще остается загадкой.

Писатель Захар Прилепин, тоже немало фраппированный последним заявлением, вспомнил любопытную историю. В 90-е в Москву прилетал Мик Джаггер. На встречу с ним зачем-то пригласили Пугачеву и Леонтьева.

«Прошла, короче, встреча, - рассказал писатель, - все расстались, и, усаживаясь в машину, Алла Борисовна сказала: "Вот кем бы я была, если бы не совок". Да нет, Алла Борисовна, если б не совок - ты была бы тем, чем сейчас и являешься. Никем. А за 30 лет без совка никто из вас в Мика Джаггера так и не обратился».

К словам Прилепина остается только добавить, что именно в те времена и в той стране, которую певица презрительно именует «совком», она заработала моральный капитал, который теперь растратила до копейки. Из нового - разве что самоназвание Примадонна и народное прозвище Пугачиха. По старой памяти люди еще читали новости из Юрмалы, где Пугачева вместе с Вайкуле садилась в сметану. Теперь мы их будем лишены, хвала небесам. Радиостанции начали снимать ее песни из ротации. Того и гляди увидим новогодний вечер на Первом канале без вставной записи прошлых лет с номером Пугачевой. Эту жвачку отказываются жевать даже самые непритязательные.

Мне ближе не Алла, а Анна - Ахматова, написавшая: «Нет, не под чуждым небосводом И не под защитой чуждый крыл, - Я была тогда с моим народом Там, где мой народ к несчастью был».

Юлия Магера