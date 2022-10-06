Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
проект ТЕПЛЫЙ ДОМ
Показания счетчиков на даче
Кибербуллинг и дети
магнит на электросчетчике
Электронная транспортная накладная
изменения в комитете по ЖКХ
Господин Рейтингомер
Формула счастливой семьи
Топ клиник Пскова
Защита от мошенников
Выгода на автомобили Geely до 550 000 рублей*
женский акцент я русская
Юлия Магера Публикаций: 57
06.10.2022 15:131 Алла, ты задрала! 20.09.2022 14:032 По деньгам не бьется 12.09.2022 11:040 Пьют, воруют и срывают сроки 29.08.2022 16:305 Девятый коронавирусный вал 15.08.2022 18:090 Инопроспект Все публикации
Блоги других авторов
 
 
 
 
Самое популярное 29.09.2022 07:350 Россияне стали срочно продавать квартиры со скидками в 30-40% 29.09.2022 16:410 Названы предварительные сроки завершения мобилизации в Псковской области 02.10.2022 16:480 Названы возрастные рамки для мобилизации россиян в запасе и врачей 03.10.2022 10:271 Огромные очереди из легковых автомобилей образовались на госгранице в Псковской области 02.10.2022 15:201 Ведьмин круг обнаружили в псковском лесу. ФОТО
Блоги / Юлия Магера

Алла, ты задрала!

06.10.2022 15:13|ПсковКомментариев: 1

Алла Пугачева уехала из России. Алла Пугачева приехала в Россию. Алла Пугачева все-таки уехала из России. Алла Пугачева продает свой замок. Алла Пугачева высказалась. Алла Пугачева опять высказалась. Небо, пощади! «Мы, многонациональный народ Российской Федерации, соединенный общей судьбой на своей земле», и без того не вывозим.

 

Ну, серьезно? В «развороченном бурей быте» кого-то еще интересует, что сказала певица, чьи главные песни прозвучали 30 лет назад? Певица, главными фактами биографии которой за это время стал не выход новых альбомов, а появление новых мужей?

Очень много шума из ничего, на мой взгляд. Целую бурю вызвало ее высказывание: «Боже мой! Какое счастье, что меня ненавидят те люди, которых я всегда терпеть не могла. Если бы я им нравилась, это значило бы, что я пела и жила зря. Причина ясна. Пусть скрежещут зубами. Были холопами, стали рабами».

Это, если вдруг кто пропустил, Алла Пугачева на днях, улетая в Израиль, помахала россиянам ручкой. После начала спецоперации она свалила с лукавой фразой: «Каникулы, отпуск и лечение - это не эмиграция». Понимай, как хочешь, какая из четырех ситуаций приключилась с ней. Вставила ботиночек в приоткрытую дверь. Немного поутихло, и она тут же вернулась со словами: «Кончился отпуск». Как пела ее дочь, «а сегодня, как ни в чем, улыбается». Россияне финтов, мягко говоря, не оценили. За что получили печать сразу «холопов» и «рабов», когда после начала мобилизации состоялся повторный отъезд. Окончательный, как хочется верить.

Жена комика-эмигранта всегда умела направить софиты на свою персону. Однако в этот раз время, кажется, выбрано неудачное. Раньше она просто раздражала, как залетевший ночью в форточку комар, но на факт ее существования можно было внимания не обращать. Сыплется из новостей какой-то белый шум, и ладно. Казалось кому-то, что обложка газеты «Алла Пугачева: "Я курила 52 года. Поцеловала крест и бросила"» поможет распродать тираж - каждый сам кузнец своих заблуждений. Думали политтехнологи, что на участки избирателей приведет репортаж, в котором Пугачева голосует со словами: «Кого мы выберем, так и будем жить», - тоже, пожалуйста.

Но сменились времена, которые, как известно, не выбирают. Теперь живешь по Фету: «Тяжело - хоть плачь». И по Чехову: «Замечательный день сегодня. То ли чай пойти выпить, то ли повеситься». Реальность оказалась на всех одна, общая. Как-то внутри нее стараешься держать себя в руках. Ну, что там психологи советуют. Пошуршите осенними листочками, помойте посуду, обнимите родных. Эффекта хватает ровно на две минуты, так и то передышка. Во время которой тебе внезапно сообщают, что долго держали тебя за холопа, позволяли снизу восхищенно рассматривать жизнь князей из Грязи. А теперь ты низведен до раба. Живи теперь с этим, как хочешь, я полетела, «желаю счастья в личной жизни».

Алла Пугачева и Максим Галкин осматривают Псковский Кремль. Май 2009 года. С тех пор Галкин стал ее мужем и оказался в списке иноагентов.

Пугачева - женщина, которая давно не поет. Не в смысле физического открывания рта. С этим все в порядке. Хоть и заявляла она не раз о завершении концертной деятельности, но со сцены все никак уйти не может. А в смысле значения деятельности для общества и следа в искусстве.

Давно уже она не выражает позицию простой русской бабы. Простая русская баба в августе не знала, где найти деньги на сборы ребенка в школу. В сентябре не знала, где найти деньги и моральные силы отправить мужа в армию. Что готовит октябрь, простой русской бабе задумываться страшно. Ее проблемы и беды бесконечно далеки от трудностей владельцев замка в подмосковной деревне Грязь стоимостью в миллиард рублей.

Смешно было читать, что Пугачева вступилась за народ, когда в августе та попросила включить ее в список иноагентов. «Прошу зачислить меня в ряды иноагентов моей любимой страны, - с пафосом написала она, - ибо я солидарна со своим мужем, честным, порядочным и искренним человеком, настоящим и неподкупным патриотом России, желающим Родине процветания, мирной жизни, свободы слова и прекращения гибели наших ребят». Где тут что-то про народ? Вступилась она только и исключительно за своего мужа. Вслед за этим очень быстро прозвучали слова про «холопов» и «рабов» в адрес тех, у кого нет дома за миллиард и денег на билет до Израиля.

Мне кажется, так называемые звезды неадекватно оценивают свою роль и место в общественной иерархии. Известность - да, есть. По этому показателю Пугачева, пожалуй, второе лицо в государстве. Но стоит ли за славой всенародная любовь? Слава - слово очень емкое. В русском языке от него есть производное «ославиться». Словарь Ожегова толкует его как «приобрести плохую репутацию, дурную славу». Тебя тоже все знают, но есть нюансы.

Подлинной народной любви, какую публика дарила Юрию Никулину или Клавдии Шульженко, нет и в помине. Современные звезды, их скандальная жизнь и то, что они называют творчеством - жвачка для мозга усталого труженика. После дневной тяжелой добычи куска хлеба он хочет вечером зрелищ. Включает телевизор, там его развлекают. С этой точки зрения еще крепко надо подумать, кто тут чей холоп.

Так и эту жвачку временами выплевывают. Это хорошо подтверждают рейтинги программы «МаксимМаксим», запущенной на Первом канале несколько лет назад и скоропостижно закрытой из-за отсутствия зрительского интереса. Не помогла ни экскурсия по замку, ни рекламный ролик, в котором жена ведущего принимает ванну. Что и у кого должен был вызвать вид 70-летней женщины, этак кокетливо прикрытой пеной, все еще остается загадкой.

Писатель Захар Прилепин, тоже немало фраппированный последним заявлением, вспомнил любопытную историю. В 90-е в Москву прилетал Мик Джаггер. На встречу с ним зачем-то пригласили Пугачеву и Леонтьева.

«Прошла, короче, встреча, - рассказал писатель, - все расстались, и, усаживаясь в машину, Алла Борисовна сказала: "Вот кем бы я была, если бы не совок". Да нет, Алла Борисовна, если б не совок - ты была бы тем, чем сейчас и являешься. Никем. А за 30 лет без совка никто из вас в Мика Джаггера так и не обратился».

К словам Прилепина остается только добавить, что именно в те времена и в той стране, которую певица презрительно именует «совком», она заработала моральный капитал, который теперь растратила до копейки. Из нового - разве что самоназвание Примадонна и народное прозвище Пугачиха. По старой памяти люди еще читали новости из Юрмалы, где Пугачева вместе с Вайкуле садилась в сметану. Теперь мы их будем лишены, хвала небесам. Радиостанции начали снимать ее песни из ротации. Того и гляди увидим новогодний вечер на Первом канале без вставной записи прошлых лет с номером Пугачевой. Эту жвачку отказываются жевать даже самые непритязательные.

Мне ближе не Алла, а Анна - Ахматова, написавшая: «Нет, не под чуждым небосводом И не под защитой чуждый крыл, - Я была тогда с моим народом Там, где мой народ к несчастью был».

Юлия Магера

Теги: #спецоперация #мобилизация
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 1Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Поддерживаете ли вы федеральную инициативу о мобилизации сотрудников силовых структур в первую очередь?
В опросе приняло участие 342 человека
06.10.2022, 16:290 Школьники города Пскова соревнуются в стрельбе из пневматического оружия 06.10.2022, 16:180 Невельский район отметил 79 лет со дня освобождения от немецко-фашистских захватчиков 06.10.2022, 16:160 Круизные судна начнут ходить по Каспийскому морю 06.10.2022, 16:120 Памятку по сохранению внутреннего равновесия подготовили для псковичей
06.10.2022, 16:070 Творческую молодежь Пскова приглашают на «Арт-парад в Витебске» 06.10.2022, 16:030 Уровень заболеваемости коронавирусом падает в Псковской области 06.10.2022, 16:000 Турниры по волейболу и шахматам пройдут в Пскове на выходных 06.10.2022, 15:580 Пешеходную зону сделают на участке у дома №6 на улице Алексея Алехина в Пскове
06.10.2022, 15:420 «Единая Россия» выступила против инициативы Минтранса о повышении тарифов 06.10.2022, 15:400 Искусственный интеллект задействуют при открытии 79-го сезона в псковской филармонии 06.10.2022, 15:290 Беременную жительницу Куньинского района уволили за прогул 06.10.2022, 15:280 Россияне оценили степень своей вовлеченности в работу
06.10.2022, 15:230 Правопорядок или мобилизация: где силовики нужнее? 06.10.2022, 15:220 ВТБ: Объем выдачи льготных автокредитов превысил 2 млрд рублей 06.10.2022, 15:131 Алла, ты задрала! 06.10.2022, 15:130 Птицы улетают на зимовку из Изборско-Мальской долины
06.10.2022, 15:100 Включить запчасти для сельхозтехники в список товаров для параллельного импорта предлагают депутаты 06.10.2022, 15:080 Реконструкцию пункта пропуска Бурачки проконтролировала прокуратура 06.10.2022, 15:050 Россиянам запретили хранить цифровые активы в Евросоюзе 06.10.2022, 15:020 Порядок досрочного выхода на пенсию напомнили псковским педагогам
06.10.2022, 14:520 «Это не гости, а хозяева»: рысь и медведь попали в фотоловушку Полистовского заповедника 06.10.2022, 14:470 Матвиенко предложила парламентариям Украины сесть за стол переговоров 06.10.2022, 14:370 Порядок детских выплат и содержание собак-поводырей обсудили депутаты Северо-Запада 06.10.2022, 14:300 Концерт в честь Международного дня музыки организуют в Пскове
06.10.2022, 14:220 Аварийные веранды заменили в двух детских садах на Запсковье 06.10.2022, 14:170 Лукашенко потребовал остановить рост цен в Белоруссии 06.10.2022, 14:143 «Три мудреца»: Чем грозит массовая волна эмиграции из России? ВИДЕО 06.10.2022, 14:120 Александр Козловский оценил работу военкоматов в ходе мобилизации
06.10.2022, 14:050 В отношении российского политика Кара-Мурзы* возбудили дело о госизмене 06.10.2022, 13:592 Схему движения поменяли на въезде в Псков на Рижском проспекте 06.10.2022, 13:440 Выздороветь от COVID-19 в Псковской области смогли еще 185 пациентов 06.10.2022, 13:410 Сбор средств для поддержки семей мобилизованных запустили в России
06.10.2022, 13:351 Наталья Скачкова покидает свой пост в правительстве Псковской области 06.10.2022, 13:280 Лучшего специалиста в сфере охраны труда выберут в Псковской области 06.10.2022, 13:231 Украинец пытался незаконно вывезти валюту через границу РФ в Печорском районе 06.10.2022, 13:180 «PROПРАВО»: Противодействие мошенничеству. ВИДЕО
06.10.2022, 13:160 Фотофакт: Продолжается строительство нового стадиона на псковском «Электроне» 06.10.2022, 13:120 Депутаты готовы войти в состав Вооруженных Сил РФ – Александр Козловский 06.10.2022, 13:050 Число попыток незаконно вывезти деньги из России выросло на 90% 06.10.2022, 13:031 Начинается видеотрансляция программы «Три мудреца»
06.10.2022, 12:560 Картина «Разговор Петра I с дьяволом» представлена на выставке в Пскове 06.10.2022, 12:500 Темпы догазификации Локнянского района обсудили на совещании в Пскове 06.10.2022, 12:480 «Гайд-парк»: Александр Козловский о новых субъектах РФ и о мобилизации. ВИДЕО 06.10.2022, 12:470 Псковичка украла телефон у спящей соседки по комнате
06.10.2022, 12:440 ЛДПР предложила давать отсрочку от мобилизации единственным детям одинокого родителя 06.10.2022, 12:400 Очереди из легковых автомобилей на госгранице в Псковской области начали уменьшаться 06.10.2022, 12:360 Депутат Госдумы об инициативе мобилизовать силовиков: Они уже находятся там 06.10.2022, 12:340 Депутаты десяти российских регионов обсуждают в Пскове вопросы социальной политики
06.10.2022, 12:320 Мать и дочь попытались украсть одежду в псковском магазине 06.10.2022, 12:260 «Три мудреца»: Чем грозит массовая волна эмиграции из России? 06.10.2022, 12:170 День без существенных осадков ожидается в Псковской области 7 октября 06.10.2022, 12:071 WhatsApp вводит новый запрет для пользователей мессенджера
06.10.2022, 12:030 Начинается видеотрансляция программы «Гайд-парк» с Александром Козловским 06.10.2022, 12:010 Бизнес-ланчи в псковских кафе и ресторанах: предложения на 6 октября 06.10.2022, 11:560 Уцелевший при пожаре экспонат из усадьбы Римского-Корсакова спасли реставраторы 06.10.2022, 11:490 Главу Великих Лук изберут на первой сессии гордумы 7 октября
06.10.2022, 11:390 Эксперты ответили на вопрос о компенсации мобилизованным затрат на экипировку 06.10.2022, 11:330 Армен Мнацаканян: На новоржевском ФОКОТе ежедневно кипит работа 06.10.2022, 11:230 Двух девушек в Пскове подозревают в серии краж из торгового комплекса 06.10.2022, 11:060 Товары из недружественных стран будут перегружать на границе в Псковской области
06.10.2022, 11:020 Военным обязанные 06.10.2022, 10:571 Троицкий мост в Пскове откроют для движения транспорта и пешеходов до конца текущего года 06.10.2022, 10:550 Илон Маск заявил, что жители восточной части Украины предпочитают Россию 06.10.2022, 10:400 Школа регентов священника Павла Адельгейма отметила 30-летие
06.10.2022, 10:300 Полярное сияние сфотографировали в небе над псковской деревней 06.10.2022, 10:270 Пьяный житель Пыталовского района до смерти избил парализованную мать 06.10.2022, 10:160 «Гайд-парк»: Александр Козловский о новых субъектах РФ и о мобилизации 06.10.2022, 10:140 Команда проекта «Экосуббота» провела экоурок для жителей Псковского района
06.10.2022, 10:090 Зарплаты дворников увеличились в Псковской области – аналитики 06.10.2022, 10:010 В карельском селе мужчины ушли в лес за клюквой и избежали мобилизации 06.10.2022, 10:010 М-мобилизационные поиски одежды: что, где и за сколько могут купить псковичи 06.10.2022, 09:540 Псковича задержали за кражу четырех флаконов шампуня
06.10.2022, 09:510 Компания «Росгосстрах» отмечает 101 год со дня основания 06.10.2022, 09:410 Положена ли отсрочка от призыва переболевшим COVID-19, пояснили эксперты 06.10.2022, 09:340 Жилой дом сгорел в печорской деревне из-за аварийного состояния печи 06.10.2022, 09:280 Россия увеличила объемы производства водки и вина
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2022

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.С. Синёв
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru