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Полутеневое лунное затмение смогут наблюдать россияне 5 мая

Луна пройдет через полутень Земли 5 мая с 18:14 до 22:31. Оно будет достаточно глубоким, но очень слабым лунным затмением, так как Луна пройдет только около края тени Земли, всегда оставаясь в ее полутени.

Во время полутеневого затмения Луна проходит через внешнюю область земной тени, называемую полутенью. В результате яркость Луны уменьшится, поскольку она меньше освещена Солнцем, но весь лунный диск останется освещенным. Этот эффект заметен только людям с очень острым зрением или на профессиональных фотографиях, сообщает сайт Московского планетария..

Лунное затмение 5 мая 2023 года – редкий случай полутеневого затмения, когда практически весь диск Луны пройдет в пределах полутени Земли, и поэтому уменьшение яркости Луны будет более заметным, чем обычно.

Начнется затмение в 18:14 по московскому времени. Тогда Луна начинает входить в полутень Земли. Максимум погружения Луны в полутень Земли можно наблюдать в 20:23 по московскому времени. В 22:31 Луна покидает земную полутень.

Общая продолжительность затмения составит 4 часа 17 минут.

Во время наибольшей фазы, которая наступит в 20:23, северный край диска Луны будет отстоять от границы земной тени всего на 1,4 угловых секунды, при этом полутеневая фаза составит 0,96. Таким образом, почти весь лунный диск окажется в полутени Земли. Потемнение северного края Луны при таких условиях должно быть заметно невооруженным глазом при ясной погоде.

В этот момент на большей части территории России Луна будет располагаться над горизонтом, кроме северо-западных районов, где еще будет светлый вечер, и крайнего северо-востока, где, наоборот, наступит утро 6 мая.

Полутеневое лунное затмение 5 мая будет видно из любого места, где Луна в данный момент находится над горизонтом, в том числе из Антарктиды, большей части Азии, из Южной/Восточной Европы, России, Австралии, Африки и в акваториях Тихого, Атлантического, Индийского океанов. Затмение будет видно на большей части территории России.

Как объяснили астрономы, затмения Солнца и Луны происходят раз в полгода, период между ними – две недели. Во время этих небесных спектаклей Солнце, Земля и Луна выстраиваются в одну линию. Если посередине оказывается Луна, то люди наблюдают солнечное затмение, а если Земля – то лунное. В течение года может произойти от двух до пяти солнечных затмений и от двух до четырех лунных.