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Песков и Пугачева приехали проститься с модельером Юдашкиным

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, известные артисты Алла Пугачева, Клара Новикова, Надежда Бабкина и Олег Газманов приехали проститься с модельером Валентином Юдашкиным. Церемония прощания проходит сегодня, 6 мая, на Троекуровском кладбище в Москве.

Дмитрий Песков на прощании с Валентином Юдашкиным. Фото здесь и далее: Telegram-канал РИА Новости

Также на церемонию прощания с модельером приехали стилист Сергей Зверев, бывший управляющий делами президента РФ Владимир Кожин, а также клиенты и поклонники Юдашкина.

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Алла Пугачева на прощании с Валентином Юдашкиным

Валентин Юдашкин скончался 2 мая на 60-м году жизни после тяжелой продолжительной болезни.

Ранее России Владимир Путин выразил соболезнования в связи с кончиной Юдашкина, отметив, что тот был блестящим профессионалом, искренним, очень доброжелательным человеком. Соболезнования близким модельера выразили также премьер-министр РФ Михаил Мишустин, патриарх Московский и всея Руси Кирилл, первый зампредседателя комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко, ректор Академии балета имени Вагановой Николай Цискаридзе и многие другие.

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Юдашкин родился 14 октября 1963 года в поселке Баковка Московской области. Окончил с отличием Московский индустриальный техникум в 1986 году. В 1987 году модельер создал свою первую коллекцию «Русь изначальная». В Париже первая коллекция модельера «Фаберже» была представлена в 1991 году. В этом же году был основан дом моды Valentin Yudashkin. Юдашкин стал первым российским дизайнером, принятым в Синдикат высокой моды Парижа. С 1991 года его коллекции haute couture ежесезонно участвовали в показах на Неделях высокой моды в Париже, а коллекции prêt-a-porter- в Неделях моды в Милане и Москве.