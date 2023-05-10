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В России и мире

Госдума приняла закон о денонсации ДОВСЕ

16.05.2023 13:32|Псков

Госдума на пленарном заседании 16 мая приняла закон о денонсации Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ).

Проект о денонсации ДОВСЕ был внесен в Госдуму 10 мая, пишет РИА Новости.

ДОВСЕ был подписан в Париже в 1990 году, а в 1999-м на саммите ОБСЕ в Стамбуле был подписан обновленный вариант договора. Адаптированный договор ратифицировали только четыре страны - Россия, Белоруссия, Казахстан и Украина. Россия в 2007 году приостановила участие в ДОВСЕ «до тех пор, пока страны НАТО не ратифицируют Соглашение об адаптации и не начнут добросовестно выполнять этот документ».

Источник: Псковская Лента Новостей
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