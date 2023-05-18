В России и мире

ФСБ опубликовала видео показаний фигурантов дела о попытке подрыва опор ЛЭП Ленинградской и Калининской АЭС

Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ показал кадры задержания и опросов двух украинских диверсантов, планировавших подрыв более 30 опор высоковольтных линий электропередачи Ленинградской и Калининской атомных электростанций.

Видео: Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ

На видео показаны кадры с установленными на опорах ЛЭП взрывными устройствами и задержание фигурантов дела.

Задержанный Александр Майструк сообщил на видео, что «в районе Лихославля заминировали семь опор за один вечер, на второй день выдвинулись в сторону Ленинградской области». «Я заминировал три опоры, Усатенко пошел минировать две опоры, случился непредвиденный взрыв, мы разбежались. Мы с Киищаком уехали, а Усатенко потеряли»,- сказал задержанный.

Эдуард Усатенко дал показания о том, что в октябре 2022 был завербован Службой внешней разведки Украины.

На видео также показана работа саперов и большое количество обнаруженной взрывчатки.

Видео: «Известия»

В четверг ФСБ сообщила о задержании двух членов украинской диверсионной группы, планировавших подрыв более 30 опор высоковольтных ЛЭП Ленинградской и Калининской атомных электростанций, что могло привести к остановке ядерных реакторов. Еще один участник ДРГ объявлен в розыск.

Также задержаны двое граждан РФ, «оказавших им содействие в обеспечении средствами связи и автотранспортом с поддельными государственными регистрационными знаками».

Возбуждено дело по статьям о диверсии и обороте взрывчатки, задержанные арестованы.