В столице и двух регионах России ввели режим контртеррористической операции

Режим контртеррористической операции ввели на территории города Москвы, Московской и Воронежской областей. Об этом сообщил информационный центр Национального антитеррористического комитета.
«В целях пресечения возможных террористических актов на территории города Москвы, Московской и Воронежской областей введен режим контртеррористической операции», - приводит РИА Новости сообщение НАК.
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