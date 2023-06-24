В столице и двух регионах России ввели режим контртеррористической операции

Когда управляющая компания должна проводить осмотры и ремонты, объяснили в ПТС

Облизбирком утвердил решение о проведении ДЭГ на территории Псковской области на выборах губернатора

В Монголии выявлено 137 природных очагов чумы, в том числе на границе с Россией